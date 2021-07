uomini-e-donne,-sabrina-ghio-attaccata-dopo-l’operazione:-“ognuno-mostra-il-suo-dolore-come-vuole”

Sabrina Ghio

Sabrina Ghio dopo l’intervento presa di mira dai detrattori

A distanza di qualche giorno dall’operazione chirurgica alla quale si è sottoposta, l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio è tornata sul suo profilo Instagram per fare un po’ di chiarezza con i follower. La settimana scorsa l’ex allieva di Amici aveva annunciato l’intervento, tuttavia non ha svelato le ragioni che l’hanno portata a finire sotto i ferri.

In quell’occasione la ragazza romana era stata sommersa da messaggi d’affetto e di vicinanza da parte di tutti coloro che quotidianamente la seguono sul noto social network. Nonostante ciò, non sono mancati i soliti leoni da tastiera che hanno criticato la ragazza con dei commenti velenosi. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

L’ex tronista fa chiarezza e replica agli insulti degli haters

Sabrina Ghio nelle ultime ore ha ricevuto diverse dimostrazioni d’affetto misto attacchi da parte dei detrattori che le contestano come qualche ora prima dell’operazione chirurgica si fosse mostrata su Instagram con il cappello alla moda, sorridente, in barca e soprattutto come dicono loro con il décolleté all’aria.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è intervenuta sul suo canale social dicendo: “Ognuno mostra il suo dolore come vuole…Dietro a questa foto c’è un mondo di paure, di mesi di incertezze, di notizie nascoste, di avvenimenti brutti, un mondo di paure per mia figlia, per me stessa, per la mia salute, per la mia stabilità emotiva e mentale, si nasconde una ragazza fragile”.

Sabrina Ghio in attesa dell’esito della biopsia

Ma lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne non è terminato qui. Infatti, sempre su Instagram Sabrina Ghio ha continuato in questo modo: “Voi avete il puntato il dito perché lì arriva l’invidia. Due giorni dopo ho postato la foto sul letto d’ospedale per evitare il pregiudizio, si giudica subito e non va bene. Ci sono leoni da tastiera pronti a sfogare la loro rabbia”.

La ragazza romana ha fatto sapere ai suoi follower che tra circa una settimana avrà l’esito della biopsia e come ha dichiarato lei stessa sul canale social: “Voglio vivere questa settimana al meglio”.