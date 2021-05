Uomini E Donne, Samantha Ed Alessio: Spunta Fuori Un Retroscena, Solo Adesso L’ha Raccontato

A distanza di pochissime settimane dalla sua scelta a Uomini e Donne, Samantha ed Alessio raccontato un inedito retroscena: le loro parole.

Solo ora Samantha ed Alessio raccontano un inedito retroscena dopo la scelta a Uomini e Donne. Fonte Foto: InstagramÈ stata la prima coppia che si è creata nello studio di Uomini e Donne nella seconda parte di questa stagione davvero imperdibile, Samantha Curcio ed Alessio Cennicola. Giovanissimi e, soprattutto, super affiatati, si vivono costantemente da circa due settimane. E, da quanto si apprende dalle loro storie condivise sui rispettivi canali social, sembrerebbero essere davvero molto uniti. Sappiamo benissimo che la scelta della tronista è avvenuto in modo del tutto inaspettato. Nessuno, nemmeno i suoi corteggiatori, sapevano che proprio quel giorno, Samantha avrebbe scelto. Eppure, il suo epilogo è stato più grandioso.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: sorpresa ‘particolare’, la mostrano solo ora

Pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram stories, Samantha ed Alessio si sono “raccontati” al loro pubblico social. E si sono lasciati andare ad un inedito retroscena. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, Samantha ed Alessio svelano un inedito retroscena: solo ora salta fuoriRisalgono a pochissime ore fa, le Instagram Stories di Samantha ed Alessio di Uomini e Donne dove si raccontano al loro pubblico social. A distanza di pochissime settimane dal loro “si” nello studio del dating show di Canale 5, i due piccioncini hanno dedicato un po’ di tempo ai loro sostenitori. Hanno risposto alle loro domande più “curiose”. E, come dicevamo precedentemente, si sono letteralmente lasciati andare ad inediti “retroscena”.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Samantha ed Alessio: è successo subito dopo la puntata

Nel rispondere alla dichiarazioni d’amore di Samantha Curcio, Alessio Cennicola non ha affatto desistito. E, visibilmente gioioso ed emozionata, le ha detto “si”. Ecco, ma la sua è sempre stata una risposta positiva? Oppure, no? Ecco. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Attraverso una serie di Instagram Stories, il romano ha svelato di aver pensato, seppure per mezzo secondo, di volerle dire di no. “Quando mi ha fatto arrabbiare, si. Però, ho capito che non era un voler dire di no, ma perché la volevo”, ha detto Alessio.

E, invece, Samantha ha sempre voluto sceglierlo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la tronista abbia pensato, per circa due settimane e mezzo, di non sceglierlo.

Fonte Foto: InstagramFortuna che nessuno dei due ha mantenuto i loro pensieri. Siete d’accordo?