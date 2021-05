Uomini e Donne: Samantha ha scelto | Il modo però ha gelato tutti

Samantha Curcio è una tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, qui pare aver trovato finalmente l’amore, ecco il modo molto particolare in cui ha comunicato la sua decisione.

Samantha Curcio è una bella e affascinante tronista giunta in quest’ultima edizione del dating show di Canale 5 alla ricerca dell’amore.

La giovane, originaria del Cilento, non è alla sua prima esperienza in televisione, infatti prima di Uomini e Donne è apparsa nel docureality Alta Infedeltà. Nel programma della De Filippi ha conquistato tutti con la sua spontaneità e il suo fiero orgoglio curvy.

Di recente la ragazza ha finalmente fatto la sua scelta, ma in modo molto particolare, ecco che cosa è accaduto.

Samantha Curcio: chi ha scelto tra Alessio e Bohdan?

La tronista ha avuto diversi corteggiatori tra cui Giulio, Roberto, il calciatore Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba, ex single di Temptation Island. Ha frequentato anche Gero del trono over, che però ha lasciato il programma per motivi personali. Alla fine la sua sua attenzione si era concentrata su due in particolare: Alessio e Bohdan.

Mentre il primo è sceso ad inizio trono per conoscere la bella ragazza, Bodhan è arrivato dopo. Proprio quest’ultimo aveva creato dei problemi al nascente rapporto tra Samantha e l’altro corteggiatore. La Curcio è stata molto contesa da questi due aitanti ragazzi che, naturalmente erano anche gelosi tra di loro. Alla fine però ha dovuto scegliere con chi, fra i due, costruire una bellissima storia d’amore al di fuori di Uomini e Donne. La decisione è ricaduta su Alessio ma come l’ha fatto non si era mai visto all’interno del programma di Maria De Filippi! (Continua sotto la foto)

Una scelta mai vista prima a Uomini e Donne

Samantha ha scelto Alessio Ceniccola, ma tutto il procedimento è risultato insolito, perché la donna ha chiesto subito di far entrare il prescelto che, solitamente, arriva solo successivamente. Il giovane, in quella situazione pensava di riceve un rifiuto, ma non è stato così. Lei gli ha comunicato la sua volontà, spiegandogli che proprio lui, Alessio, aveva saputo comprenderla meglio e così i due si sono abbracciati, felici. In teoria poi Ceniccola sarebbe dovuto andare via, invece è rimasto.

A quel punto è arrivato Bohdan, ovvero la non scelta, che ha subito notato i famigerati petali rossi a terra, segno indiscutibile di quanto avvenuto. Il ragazzo non è sfuggito alla battuta dell’opinionista Tina Cipollari: “come vedi non sei tu la scelta“. La tronista gli ha spiegato che secondo lei era stato poco sincero. Chiaramente il corteggiatore è rimasto ferito per il trattamento ricevuto e infatti ha abbandonato in fretta il parterre ed è andato via.

