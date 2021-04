Il dating show più famoso del piccolo schermo sta per tornare anche oggi, puntuale alle 14:45 su Canale 5. Nella puntata andata in onda ieri, non è sfuggita una particolare rivelazione che Samantha Curcio ha reso nel bel mezzo di una discussione con il suo corteggiatore.

Samantha Curcio sbotta contro Alessio

Samantha Curcio, la bella tronista di Uomini e Donne, non le manda a dire proprio a nessuno. Decisa, determinata e molto sicura di ciò che vuole, la tronista nella puntata di ieri ha dato del filo da torcere al suo corteggiatore Alessio che dopo averla fatta emozionare per la bellissima sorpresa che le aveva preparato, ha deciso di non presentarsi in esterna. La sua assenza ha destabilizzato e deluso la tronista, tanto che non appena si sono rivisti al centro dello studio, lei ha preso la parola ed ha iniziato a cantargliene di santa ragione. Samantha si è detta ferita e delusa dall’atteggiamento assunto nei suoi riguardi da Alessio, definendo la sua scelta di non presentarsi in esterna come una “trovata televisiva”. Poi ha aggiunto che l’estrema razionalità e la freddezza con la quale il corteggiatore ha deciso deliberatamente di non uscire in esterna con lei, pur sapendo che non l’avrebbe vista per almeno 7 giorni, l’ha molto ferita. I dubbi di Samantha aumentano, la tronista teme che Alessio si stia preparando il terreno per un bel “no”. Ma la cosa che più ha colpito i telespettatori, è stata una dichiarazione di Samantha.

Trono classico, il passato difficile di Samantha

Samantha nel bel mezzo della discussione con Alessio, ha esclamato: “Lo sai che soffro della sindrome dell’abbandono”, per fargli comprendere quanto il suo gesto di non presentarsi in esterna l’abbia colpita non profondo. Samantha non ha mai fatto mistero di aver avuto un passato delicato, durante il quale ha dovuto combattere contro se stessa per arrivare ad accettarsi.

Il suo peso in passato le è causato disagio, vivendo periodi in cui era troppo magra, ed altri in cui aveva qualche chilo in più. Solo con la maturità ha imparato ad accettarsi, ma dalle parole che rivolto ad Alessio è chiaro che forse porta ancora i segni di un trascorso pesante. Forse il suo timore che gli altri l’abbandonino nasce proprio dalla paura di non piacere abbastanza.