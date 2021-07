uomini-e-donne,-sapete-che-fine-ha-fatto-lucia-rossitto?-la-sua-vita-dopo-federico

Ricordate tutti Lucia Rossitto, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’? Oggi la sua vita è molto cambiata. Ecco com’è diventata.

La giovane partecipò al noto dating show, condotto da Maria De Filippi, nel lontano 2008. Lucia riuscì infatti a corteggiare Federico Mastrostefano. Siete curiosi di sapere com’è diventata la bellissima dopo molti anni? Sicuramente oggi è una donna diversa. Ecco svelate alcune curiosità su Lucia.

Lucia Rossitto oggi: com’è diventata l’ex corteggiatrice

Oggi, la vita di Lucia Rossitto è completamente cambiata. La donna raggiunse infatti la notorietà grazie alla sua partecipazione al programma ‘Uomini e Donne‘. Dopo la sua uscita di scena, la Rossitto si è però allontanata dai riflettori. Cosa fa oggi?

Lucia si è sposata con un uomo di nome Antonio nell’anno 2016, ed è diventata mamma della piccola e bellissima Chanel. Attualmente, i due coniugi vivono e lavorano a Zurigo: è infatti proprio in questa città che si sono conosciuti, durante una cena con amici. Tra di loro, ci fu subito una bella simpatia ma lei non aveva affatto voglia di iniziare una nuova relazione.

In seguito, ha però avuto inizio un corteggiamento da parte di Antonio e, in questo modo, lui le ha fatto dimenticare le disavventure passate. “Mi ha chiesto di tornare in Svizzera per rivederlo“, ha detto poi la donna. E’ nato così il loro amore: oggi, lei lavora nell’ambito della ristorazione e vive felicemente in Svizzera con la sua bellissima famiglia. “In Italia non ho lasciato nulla“, ha detto infine, “Il lavoro andava e veniva“.

Lucia Rossitto e il ricordo di Federico: “Per me era bellissimo”

Nel corso della sua intervista rilasciata per ‘Uomini e Donne Magazine‘, Lucia ha parlato anche della sua esperienza a ‘Uomini e Donne‘ e ovviamente di Federico Mastrostefano, il ragazzo che le fece perdere la testa.

“Mio fratello Salvatore mandò una mail alla redazione“, ha raccontato la Rossitto parlando di com’è riuscita ad entrare in quello studio televisivo. Entrata nel programma, ha così iniziato a corteggiare il nuotatore Federico. “Puntata dopo puntata, mi accorgevo che mi piaceva sempre di più: per me era bellissimo e divenne il ragazzo ideale“, ha confessato.