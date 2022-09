uomini-e-donne-sbarca-sul-red-carpet,-due-protagonisti-fuori-dal-programma-sbarcano-a-venezia

Due ex protagonisti di Uomini e Donne al Red Carpet del cinema di Venezia. Vediamo che ci raccontano della loro esperienza

Ciao Gianluca, cosa ne pensi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Ho visto le presentazioni dei nuovi tronisti. La redazione ha sempre occhio nello scegliere le persone. Forse sono in dubbio su Federico, quello con i capelli lunghi e ricci. Lo vedo con un carattere più forte. Ma non so in base a cosa scelgono le persone.

Com’è nata la tua amicizia con Alessandra? Che emozioni provi prima di salire in passerella?

Io conosco Alessandra tramite un’amica in comune che abbiamo a Roma. Non c’è nessun secondo fine nella nostra amicizia. L’agenzia ci ha chiamati insieme e siamo stati entrambi contenti di questa opportunità. Sono contento di condividere con un’amica questo momento. Per me fare il red carpet è uno dei piccoli sogni che si avverano. In futuro spero di farlo come attore, che è la cosa che desidero di più.

Come mai non hai scelto nessuno a Uomini e Donne? Sei ancora single per scelta?

Non ho scelto perché ho capito che le persone che erano lì per me non mi interessavano più di tanto. Io non ho incontrato a Uomini e Donne la persona che potesse piacermi. Avevo troppo rispetto per la redazione e per Maria De Filippi per prendere tutti in giro, far finta di scegliere una persona e lasciarsi dopo due settimane. E’ una cosa che non concepisco. Al pubblico piace vedere le storie d’amore, la costruzione di un rapporto, se questo rapporto è falsato diventa una presa in giro. Perché prendere in giro le persone? C’era una ragazza che mi piaceva, lei è andata via, mi è dispiaciuto. Ma la vita va avanti e adesso sono sul red carpet.

Ciao Alessandra. Come ti senti a prendere parte a questo red carpet? Come è successo?

E’ stata data questa occasione sia a me che a Gianluca dall’agenzia perché ci hanno notato. E’ un’emozione unica che è inerente a Uomini e Donne ma non solo, è inerente anche a quello che siamo riusciti a dare nel poco tempo che abbiamo trascorso in tv. Lui è anche un attore e uno scrittore, io sono ballerina di danza ritmica. Questa è un’esperienza fantastica e la scalinata è molto più dura di quella di Uomini e Donne. Senza togliere nulla al programma, ma questa è un’esperienza che capita una volta nella vita. Bisogna custodirla al meglio e cercare di far parlare più di me. Già si è parlato molto di me e volevo ringraziare le persone che mi hanno criticato. In questo modo mi hanno dato visibilità, perché più se ne parla meglio è. Ringrazio anche l’atelier che mi ha sponsorizzato il vestito e ringrazio l’agenzia che ci ha resi parte di questa bellissima esperienza.

Com’è il tuo rapporto con Gianluca?

Io e Gianluca abbiamo una forte amicizia nata tramite amici in comune a Roma. Non c’è niente tra di noi, siamo solo molto legati. L’agenzia sapeva di questa amicizia e ha ritenuto opportuno mandarci insieme qui. Credo che mi abbiano scelta per le mie molteplici qualità: sono mamma, imprenditrice, ballerina, una tuttofare.

Che ne pensi dei protagonisti di Uomini e Donne? Soprattutto dei soliti personaggi che sono stati riconfermati? E dei nuovi tronisti?

Le persone confermate a Uomini e Donne sono tutte brave persone. Ida, Gemma, anche Armando, fanno ormai parte del mondo dello spettacolo. Non ho nulla contro di loro. Le troniste sono due belle ragazze, sui tronisti metterei dei puntini di sospensione. Federica è una persona molto forte e decisa e ha delle palle quadrate. L’altra ragazza non la conosco, posso solo dire che è una bella ragazza. Su Federico Danese sono uscite già delle critiche, vedremo. L’altro Federico non lo conosco.

E’ cambiata la tua vita dopo Uomini e Donne? Sei soddisfatta della tua esperienza nel dating show?

Io avevo maggiori aspettative da Uomini e Donne, volevo far uscire la parte migliore di me ma non è uscita perché essendo la mia prima esperienza televisiva mi sono un po’ bloccata. La mia vita è cambiata dopo il programma. Ho dovuto fare un po’ di selezione perché mi contattavano tantissime persone, per le dirette e per molto altro. Ho avuto molte possibilità, molte occasioni di fare book fotografici. Mi hanno contattata diverse agenzie. Ma non escludo il fatto di tornare nel programma. Io credo molto in Uomini e Donne.

Com’è stato il trono di Gianluca? Con chi non andava d’accordo in studio?

Lui non andava molto d’accordo con Armando perché forse gli piaceva la stessa ragazza ( Lucrezia), e con Gianni che lo accusava di non esternare le sue emozioni.

Uomini e Donne sbarca sul Red Carpet, due protagonisti fuori dal programma sbarcano a Venezia scritto su Più Donna da Fralof.