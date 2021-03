Uomini e Donne, scoop clamoroso: Valentina Autiero ruba il corteggiatore a Samantha. Beccati così, la segnalazione choc

Valentina Autiero è pronta a tornare all’attacco e non si lascia sfuggire i bei cavalieri presenti a Uomini e Donne, pur non facendo più parte della parterre femminile del trovo over. La ex dama del dating show si è raccontata in un’intervista a RTL 102.5 News dove è stata ospite di Francesco Fredella. La Autiero ha rivelato di essere stata attratta da uno in particolare degli uomini della trasmissione di Maria De Filippi. Si tratta di Gero, che solo da poche puntate ha deciso di abbandonare il piccolo schermo perché non pronto ad affrontare una relazione.

Gero ha rivelato di essere ancora scottato da un amore precedente e di non riuscire a provare un reale interesse per nessuna delle donne presenti in studio. Non solo, il suo malessere interiore lo ha portato a scegliere di stare solo con se stesso per ritrovare un equilibrio. Nonostante abbia attirato l’attenzione di più dame e anche quella della tronista Samantha, l’uomo non si è convinto e dopo averci provato per l’ennesima volta uscendo con le donne in questione, ha annunciato che si sarebbe ritirato di Uomini e Donne. Fuori dallo show, ad aspettarlo, c’è stata proprio Valentina Autiero.

La ex dama della parterre femminile del trono over non perde una puntata di Uomini e Donne, al quale ha preso parte per ben sei anni. Appena Gero è uscito dalla trasmissione, non ha perso tempo e gli ha mandato un messaggio su Instagram. Il cavaliere, che nelle ultime puntate è stato adocchiato dalla tronista che l’ha chiesto come “corteggiatore”, al momento ha risposto solo con un cuoricino al suo messaggio senza pronunciarsi in parole. Un cuore che comunque ha fatto ben sperare Valentina. Non si sa infatti se c’è stato un prosegui, intanto lei ha svelato il suo interesse nell’intervista.

«Gli ho mandato un messaggio su Instagram quando è uscito dal programma, proprio perché se uno mi piace mi piace a prescindere che sia a Uomini e Donne», ha spiegato l’ex dama durante un intervento a RTL 102.5 News. «Lui mi ha messo un cuoricino però non ha risposto a parole. In realtà mi piacerebbe essere corteggiata ora…» Non solo, Valentina Autiero ha dichiarato di essere pronta a rientrare in trasmissione nel caso in cui la redazione la contattasse. La donna è infatti pentita dei motivi che la spinsero ad abbandonare lo show con l’uomo sbagliato.

Ricordiamo che Valentina Autiero abbandonò Uomini e Donne per continuare la conoscenza con Germano Avolio lontano dalle telecamere. Dopo tempo la dama ha affermato che la decisione non venne presa per amore, ma per le continue accuse di un’altra dama, Aurora. Il cavaliere non era realmente interessato a lei e, dopo la loro uscita dagli studi, si sono visti una volta soltanto. «Sicuramente c’è stato uno stacco molto importante, mi manca relazionarmi con il genere maschile. Quindi sì, tornerei se ci fosse però nel parterre qualcuno che mi piace». E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

