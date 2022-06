uomini-e-donne-scoop:-comincia-in-prima-serata-su-canale-5-la-versione-stiva.-ecco-quando-e-chi-saranno-i-tronisti

Stando a quanto anticipato da Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip, gli amanti di Uomini e Donne non rimarranno del tutto orfani del loro programma preferito in questa lunga e calda estate 2022. Sembra infatti che Canale 5 intenda riproporre il serale del talk show, quello delle scelte avvenute nel Castello due anni fa, e che hanno riguardato i troni di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni.

Secondo Venza nelle puntate serali di Uomini e Donne potrebbe essere rimandata in onda e persino la lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti, che quando andò in onda registrò record di ascolti. Sarà vero? Di certo per Mediaset non esistono alternative appetibili, dal momento che quest’anno Temptation Island – il principale programma estivo della rete – non è stato realizzato.

Nuove anticipazioni sui tronisti di Uomini e Donne, che torna a settembre 20202 su Canale5. C’è grande curiosità a proposito dell’identità dei nuovi tronisti, scelti da Maria De Filippi per intraprendere l’emozionante percorso nello studio di Uomini e Donne. Secondo alcune Anticipazioni, la presentatrice avrebbe in mente di presentare ben quattro nuovi tronisti, di cui uno sarebbe un volto noto e amatissimo del dating show di Canale5.

Anticipazioni Uomini e Donne: tutto sui nuovi Tronisti

Che sia criticato o amato, Uomini e Donne incassa sempre ottimi ascolti e riceve un feedback incredibile sui social, in particolare su Twitter dove, durante la messa in onda, domina i trend e diventa oggetto di discussione tra utenti. Insomma, il format di Maria De Filippi è ancora vincente dopo un ventennio, anche grazie a piccole migliorie e cambiamenti messi in atto dalla presentatrice, come la scelta – inizialmente criticata e adesso invece apprezzatissima – di unire Trono Classico e Trono Over, invece che registrare due appuntamenti separati.

Sembra che Uomini e Donne tornerà in prima serata il prossimo anno, riportando su Canale5 le scelte nel Castello, ma chi saranno i tronisti che dovranno mettersi alla prova con questa teatrale scelta? Stando alle prime Anticipazioni rilasciate da Uominiedonneclassicoeover, Maria avrebbe messo gli occhi su ben quattro tronisti, tra i quali ci sarà un volto noto e amato.

Il pubblico ha immediatamente pensato alle due non-scelte dell'ultima stagione ovvero Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa. La giovane, tuttavia, ha messo in chiaro di non aspirare al trono e di non credere di poter avere il carattere giusto per affrontare in serenità questo percorso. Andrea, al contrario, sarebbe felicissimo di ricoprire il ruolo di tronista, ma potrebbe doversi guardare le spalle da Federica Aversano, decisamente la candidata ideale per il trono più famoso della televisione italiana.