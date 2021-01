uomini-e-donne-scoop,-davide-ha-finalmente-deciso.-la-corteggiatrice-lancia-la-bomba:-“non-sono-io-la-sua-scelta,-mi-fa-male”

Siamo ormai arrivati alla scelta di Davide, forse la puntata più attesa quest’anno. Il giovane ha trascorso una intera giornata con Beatrice e poi anche con Chiara, le ultime due esterne che farà in quanto sono appunto il preludio alla scelta. Il tronista ha infatti confermato che ormai ha deciso. Tantissimi si sono appassionati alle avventure del bel pugliese e soprattutto alle due ragazze che sono rimaste al suo fianco in questo lungo percorso. E sono proprio loro a svelare cosa succederà. Ecco le loro parole affidate al Magazine di Uomini e Donne che torna in edicola proprio per questa occasione straordinaria come riportato anche dal Vicolo delle News. Iniziamo con l’intervista di Chiara:

Ci siamo quasi, manca davvero poco alla scelta…

«Non sono mai stata positiva a riguardo. Mi sento in ansia e spaventata: non ho mai affrontato questo percorso in modo sereno, vedendo Davide sempre più orientato verso Beatrice. E ora che manca poco ho paura di rimanere delusa».

La fine di un percorso è sempre tempo di bilanci. Cosa ha rappresentato per lei quest’esperienza?

«Credo di poter dividere questo percorso in due parti. Da un lato c’è tutto quello che ho vissuto all’esterno, in seguito alla mia partecipazione alla trasmissione. Ho ricevuto tante critiche, a volte insulti, e per me che non reggo molto le pressioni non è stato facile. Poi c’è la parte più bella, quella all’interno dello studio: ho conosciuto una persona che mi ha aiutato a credere in me stessa, che è riuscita a farmi sentire bella e a farmi acquisire quell’autostima che nell’ultimo periodo avevo perso. Devo ringraziare Davide per tutto questo, perché è anche per lui se sono tornata a credere che esistano persone buone, piene di valori e capaci di amare. In tutto il percorso ho sempre percepito la sua verità e questo è il motivo principale per cui non sono mai riuscita ad arrabbiarmi fino in fondo con lui né a sentirmi presa in giro. Mi sento tanto cresciuta. Sono stata fortunata anche ad aver condiviso questa esperienza con Beatrice. Ha pensato al suo percorso, senza mai provare a infangarmi. Non reggendo le pressioni, se avessi trovato una persona più aggressiva accanto a me, forse non sarei riuscita a gestire il contesto».

Tra di voi non si è mai creato un vero e proprio antagonismo, come spesso accade…

«Dal primo giorno in cui sono entrata in studio c’è stato un rapporto di grande rispetto. Beatrice è una ragazza buona, che non ha bisogno di denigrare le altre persone per esaltare se stessa. E questo è sinonimo di grande maturità. Ringrazierò sempre la correttezza, intelligenza e maturità di Beatrice, che hanno fatto sì che entrambe potessimo vivere il nostro percorso nella maniera più serena possibile. Il nostro unico problema si chiama Davide. Forse, se ci fossimo incontrate in un’altra situazione, sarebbe anche nata una sorta di simpatia».

A oggi cosa sente di aver costruito insieme a Davide?

«Un rapporto vero e bello, tra due persone buone che si vogliono bene. Credo che, alla base di tutto questo, ci sia un sentimento da parte di entrambi. Ci siamo capiti, siamo scesi a compromessi; io ho provato ad abbattere i miei muri e lui si è impegnato per scavalcarli. Non so se tutto questo basterà, ma è quello che mi auguro»

Il ricordo dell’esterna più bella.

«Ogni momento con Davide mi ha lasciato qualcosa, dall’inizio alla fine. Quella del nostro primo bacio è tra le mie preferite, ma anche quella in cui l’ho invitato a casa mia, nel mio mondo».

Qual è stato il momento più difficile?

«Forse lo sto vivendo proprio adesso. Vedere tutti questi dubbi in Davide mi fa stare male. Siamo arrivati alla fine, pensavo che mi avesse capita a trecentosessanta gradi. Ho davvero paura di perdere una persona che, per me, è fondamentale».

Qual è la qualità che più apprezza in Davide?

«Non mi sono mai soffermata troppo sull’aspetto fisico, perché è scontato sia un bel ragazzo, con un sorriso meraviglioso. Davide mi ha colpito per la sua sensibilità, la sua dolcezza. È puro, non conosce cattiveria. Si accorge di tutto ciò che senti e scava nelle emozioni e nelle paure di chi ha davanti. Amo i suoi abbracci, il suo sapermi tranquillizzare. In fin dei conti ci si innamora di come è fatta una persona, e di quanto sia grande il suo animo».

Quali sono davvero i suoi sentimenti?

«Non so dare loro un nome o forse semplicemente non voglio farlo, per difesa. Davide mi fa sentire bella e quando lo vedo tremo, sudo e non riesco a parlare. Non vorrei mai perderlo, e vorrei che lui capisse tutto questo semplicemente guardandomi».

Come si vedrebbe fuori dallo studio con Davide?

«Sono sicura funzionerebbe alla grande, ovunque ci trovassimo. Mi vedrei bene a casa mia, a casa sua, a qualsiasi ora del giorno e della notte».

Lei quindi non crede di essere la scelta…

«Non l’ho mai pensato. L’ho sempre visto preso da me, con grande trasporto fisico. Mi ha dimostrato tanto, ma tutte le volte che accanto a noi c’è Beatrice lui è proiettato solo su di lei. Sono sempre stata certa che la sua scelta non sarei stata io, e per questo mi chiudevo nei silenzi, ma non ho mai smesso di sperare il contrario e sto continuando a farlo. Più si avvicina la fine, più cresce la paura di farsi male. Ho bisogno di lui nella mia vita: penso di meritarmi un amore che ha il suo nome».

E se dovesse essere Beatrice la scelta?

«Penserei che tanti gesti e parole di Davide, baci, abbracci e alcune accortezze avrebbe potuto evitarli. Non penso riuscirei ad arrabbiarmi del tutto, perché l’ho sempre sentito vero, ma sarebbe impossibile viverla bene».

Come si immagina quel fatidico giorno?

«Cerco di non pensarci, perché quando lo immagino penso al suo discorso e a quello che cercherà di dirmi per farmi il minor male possibile. Mi vedo tesa, con un nodo in gola, ma nonostante questo vorrei solamente che arrivasse presto».

Lasci un messaggio per Davide.

«Vorrei dirgli che tra di noi non manca niente, e che quando stiamo insieme siamo bellissimi. Dovrebbe buttarsi e credere nella dolcezza dei miei occhi. So che spesso il mio essere schiva può mettere paura, ma se ha voglia di provarci gli prometto che ne varrà la pena. Vorrei lasciasse che io fossi il suo brivido più grande».

La scelta di Davide, Parla Beatrice

Sono passati cinque mesi dal suo primo ingresso in studio e ora il cerchio sta per chiudersi. Come si sente?

«La parola d’ordine è paura. Ho il timore che possano essere gli ultimi momenti insieme, ho paura di aver creduto da sola in questo percorso e di non viverlo più, non potendo fare con lui tutto quello che ho immaginato di fare insieme fin dal primo giorno. Dopo aver investito così tanto tempo e sentimenti, farei fatica a immaginarmi fuori senza Davide».

Chi è oggi Beatrice?

«Questo percorso ha rappresentato soprattutto una crescita personale. Sono entrata un po’ più immatura, ma grazie a questo programma e all’aiuto di Maria, che spesso mi ha aperto gli occhi, sono cresciuta e ho preso più consapevolezza di ciò che vorrei per me e nella mia vita. Ho imparato a tirare fuori tutte le mie emozioni, senza paura di passare come fragile e debole. Ho provato a gestirle e ho anche imparato a volermi un po’ più bene».

Cosa c’è tra lei e Davide?

«Vicino a lui mi vedo diversa. Non credevo di arrivare fino a questo punto, né di poter costruire così tanto. Penso di aver messo tutte le basi per una relazione fuori. Tra litigi e incomprensioni, siamo comunque riusciti a venirne fuori e a conoscerci di più. Abbiamo due caratteri differenti, ma nonostante tutto compatibili. Ci siamo sempre venuti incontro e abbiamo imparato ad accettare i nostri difetti e a capirci a vicenda».

Il ricordo dell’esterna più bella.

«Quella che mi ha lasciato di più è quella in cui Davide mi ha portato nel suo residence e mi ha fatto vedere la foto di sua mamma e di suo fratello. Si è raccontato, mi ha parlato della sua storia e per me è stato davvero importante. È come se mi avesse aperto le porte del suo mondo e del suo passato. Quando qualcuno si racconta, lascia sempre un pezzo di sé nella vita dell’altra persona e così è stato».

Il suo momento più difficile?

«Difficile contarli! Al di fuori non dividerei mai un ragazzo con un’altra, quindi è stato tutto molto complicato. In questi mesi abbiamo vissuto tanti momenti duri, anche in quest’ultimo periodo. Ora che siamo vicini alla scelta, all’idea di non essere la persona che uscirà con lui, le paure si moltiplicano e non si sta bene. L’episodio che mi ha fatto più male è quando, dopo aver visto una nostra esterna in cui gli raccontavo tanti piccoli pezzi della mia vita e dove c’era stato un bacio che contava tanto, l’ho visto raggiungere subito dopo Chiara, anticipando addirittura la loro esterna, e baciarla. Spero di non rivivere più una sensazione del genere».

Qual è la qualità più grande che vede in Davide?

«Penso che sia un ragazzo con un grande cuore e abbia grandi valori. Il fatto che, a venticinque anni, piuttosto che andare a ballare lui pensi a mettere delle radici e a costruirsi un futuro solido gli fa onore. Mi piace che sia sincero e spontaneo, ma anche il fatto che cerchi sempre di proteggermi, nonostante non sempre gli riesca bene (ride, ndr)».

È stata questa la chiave del suo innamoramento?

«Ho voluto essere sincera sui miei sentimenti, e mi sono buttata anche in questa cosa. Quando sto con lui sento che non vorrei più andare via dalle sue braccia; non mi basta quel poco tempo che abbiamo e avrei voglia di raccontargli mille cose e di portarlo nella mia quotidianità. Purtroppo non sono riuscita a farlo per via delle restrizioni, e di tante cose che ci sono nella mia vita. Ho voglia di litigarci per poi chiarire. Essere innamorata, per me, vuol dire non farmi bastare mai quella persona, averne sempre bisogno e sempre un po’ di più. Significa tornare a casa, pensarci. Cucinare e pensare di potergli stare vicino, chiedermi se quel piatto potrebbe piacergli oppure pensare alle sue espressioni nel caso in cui non fosse di suo gusto. Vuol dire addormentarmi e vederlo al mio fianco al posto dei pupazzi (sorride, ndr). Ecco, sono innamorata, ma non sono stupida. Ho sempre notato tutto ciò che ha fatto e detto. Non sempre mi è andato bene e ho cercato di farglielo capire. Mi sono lamentata, ma d’altro canto quale rapporto normale non ha dei momenti no?».

Immaginando la vita fuori dallo studio lei è sembrata disposta ad accorciare le distanze. Sarebbe già pronta a cambiare città?

«Non mi sono mai tirata indietro. Abitiamo a tanti chilometri di distanza ed è complicato pensare di viversi realmente così, perché non riusciremmo a capire se stiamo davvero bene. Sarei disposta a trasferirmi. Sicuramente non succederà nell’immediato, ma questa per me è una cosa seria e voglio prenderla come tale. Nella mia città mi sento piccola e vuota. Sono sicura mi mancheranno i miei amici e gli affetti, ma ognuno prima o poi, quando cresce, deve crearsi la propria dimensione».

Crede di essere la scelta?

«No, ho imparato a non avere aspettative perché sono sempre rimasta delusa. C’è la paura di stare male, ma spero che non sarà così altrimenti non sarei qui. Davide riesce a rendermi viva, a farmi sorridere. Ho investito tanto in questo percorso e vorrei che tutti gli sforzi non fossero vani. Comunque vada, io so di avercela messa tutta, di averci provato fino alla fine, di aver fatto vedere la vera me, sia nel bene che nel male. Sono contenta di quello che sono riuscita a lasciargli e spero siano più i ricordi belli che quelli brutti. Mi sono sempre buttata nelle cose, senza mai tirarmi indietro, nonostante vacillassi. Non ho mai smesso di crederci. Ci credo per tutte le parole che mi ha detto, per gli sguardi e le emozioni che ci siamo riusciti a trasmettere».

Parliamo della sua rivale…

«Tra di noi c’è sempre stato un reciproco rispetto. Siamo due ragazze tranquille, che si trovano contrapposte solo perché sono lì per la stessa persona. Ho sempre preferito focalizzarmi sugli errori di Davide, sui suoi gesti. Non posso fare una colpa a Chiara di come si comporta lui. Credo ci sia stata sempre educazione tra di noi. Per quello che ho visto di lei, penso sia una ragazza semplice, genuina e solare».

E se dovesse essere Chiara la scelta?

«Mi convincerei di non averci mai capito niente, e che le sensazioni che ho percepito in questi cinque mesi forse erano frutto della mia immaginazione. Penserei di averlo idealizzato, che sarei dovuta essere più lucida e vedere la realtà. In tanti mi hanno detto che sono troppo dentro e forse è vero, perché non ho mai lasciato il cuore a casa. Non so come potrei reagire, ma sono confusa solo all’idea».

Come si immagina quel momento?

«Mi faccio mille film su quel giorno da circa un mese, quasi da non dormirci la notte. Credo che quando accadrà non riuscirò a parlare: sono agitata solo all’idea. Ho già pensato a cosa mettermi e lo porto in valigia, con me, come portafortuna già da diverse puntate. Ho pensato anche ai capelli e al trucco. Sto aspettando solo lui».

Lasci un messaggio per Davide.

«Sono stati cinque mesi interminabili, di alti e bassi continui, di pura follia, ma vorrei che fossero solo l’inizio».

