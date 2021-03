Uomini e Donne, Scoop pazzesco. Valentina Autiero beccata con Nicola Vivarelli. La foto audace e il cavaliere senza vestiti in bagno. Fan in delirio

In una recente diretta Instangram si sono trovati insieme quattro protagonisti di Uomini e Donne. L’ex tronista Gianluca ha infatti avviato una diretta insieme a Valentina Autiero e a Nicola Vivarelli. Tra i due ( valentina e Nicola) sono subito nate frecciatine riguardo il percorso della bella mora a U&D nel quale aveva pensato di corteggiarlo. Lui replica: “In quel periodo stavo con Gema, comunque sei bellissima”. Una frase che lascia ben sperare i fan che credono in un ritorno di Valentina magari proprio per il bel marinaio che ora è single e non pare abbia frequentazioni all’interno del trono over.

Durante la diretta si è presentato anche Sammy ( l’ex protagonista di Uomini e Donne uscito dal programma con Giovanna Abate) che si è mostrato completamente senza vestiti sulla tazza del wc. Tipico di lui insomma. Ciò che ha stupito anche molto i fan è stato il cambio di look della Autiero a cui hanno fatto molte domande in merito. Quando una donna cambia look non lascia adito a dubbi: vuole cambiare anche vita. E che vita vorrebbe Valentina Autiero?

L’ex dama di Uomini e Donne è cambiata drasticamente. Addio ai suoi lunghi capelli mori in contrasto con gli occhi di ghiaccio. Oggi la donna ha scelto un taglio che le arriva a malapena alle spalle, abbinato a un colore molto più chiaro. Il volto storico del dating show di Maria De Filippi ha optato per una tonalità castana con riflessi rossi. Il suo cambiamento ha scatenato subito il web, che ha riempito la sua prima fotografia in queste vesti con tantissimi commenti.

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne Valentina Autiero è rimasta molto presente con i suoi fans tramite i suoi canali social. La donna continua a commentare le vicende che riguardano il trono over ed è molto seguita, come ad esempio l’uscita di Riccardo Guarnieri e della sua amica Roberta Di Padua, cui ha augurato il meglio. Proprio per questo il suo cambiamento radicale ha destato scalpore. Cosa vorrà dire? Che ci sia in ballo un rientro nel dating show? O qualcosa di nuovo? Non è la prima volta che la ex dama della parterre femminile ammette di essere interessata a riprende la sua ricerca dell’amore a Canale 5.

Che la redazione l’abbia richiamata e lei si stia preparando in questo modo? Del resto, l’uscita di Valentina Autiero da Uomini e Donne non è stata dettata dalla nascita di una relazione, ma dalle continue accuse di un’altra dama, Aurora, anche lei uscita dalla trasmissione in malo modo. Nonostante sia uscita di scena insieme a Germano Avolio, la loro relazione, al di fuori del dating show, è durata un battito di ciglia e la ex dama ci è rimasta molto male. “E’ andata come doveva andare: siamo due persone con caratteri diversi. Inoltre, lui era meno preso e io lo ero di più: così la storia è finita. Sono cose che capitano. In questi casi, non esistono vittime e non esistono carnefici”.

A detta di Valentina Autiero, Germano avrebbe dovuto restare ancora a Uomini e Donne, visto che aveva dichiarato la sua intenzione di non mettere fine al suo percorso. La sera dopo l’uscita, Valentina e Germano sono andati a cena e hanno trascorso la notte insieme: “Ma io ho pianto tantissimo anche prima di addormentarmi e poi quando mi sono svegliata, anche perché lui non ha fatto altro che ribadirmi che non è innamorato e che avrebbe voluto che rimanessimo a frequentarci nel programma”. Ciò che ha deluso Valentina è il fatto che secondo lei Germano avrebbe dovuto non seguirla in questa sua scelta di lasciare il programma.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel momento e Valentina Autiero si è ripresa dalla delusione amorosa. In sospeso resta la sua nuova partecipazione a Uomini e Donne. Uscita in seguito a un litigio con un’altra donna, seguita da un uomo che non era realmente interessato a lei, la ex dama della parterre femminile non ha di certo concluso in bellezza il suo percorso. Proprio per questo, sarebbe auspicabile un suo rientro in gioco per conoscere i nuovi cavalieri. Magari con un colore e un taglio di capelli completamente differenti, per distinguere le due esperienze e sperare in un finale migliore. E tu che ne pensi? Siete dispiaciuti per Valentina? vorreste farla tornare? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

