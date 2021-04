uomini-e-donne,-scoop-pazzesco:-valentina-autiero-ha-una-relazione-con-il-cavaliere-over.-gemma-sotto-choc:-“non-lui”

Sembra che Valentina Autiero, prima ancora di rientrare nella parterre femminile di Uomini e Donne, già stia frequentando in segreto uno dei cavalieri. Sono queste le indiscrezioni degli ultimi giorni che riguardano la ex dama del dating show, spesso al centro del gossip riportate da Libero Quatidiano. Dal suo nuovo taglio di capelli alle sue ultime dichiarazioni, tutto fa capire che la donna è pronta a rimettersi in gioco ed è più agguerrita che mai. Dopo la pausa di Pasquetta, la trasmissione di Maria De Filippi ricomincia e ci potremmo aspettare proprio il suo ingresso in studio, ma non tutti saranno contenti della novità.

Valentina Autiero ha ammesso di essere pronta a rientrare a Uomini e Donne, a condizione solo di essere interessata a qualcuno dei cavalieri. Tra questi, il primo a destare la sua attenzione è stato Gero, che ha conquistato anche la tronista Samantha. L’uomo ha però abbandonato il programma, dicendo di essere ancora scottato da una relazione precedente e di non essere quindi pronto a impegnarsi nuovamente. Così la ex dama dagli occhi azzurri non ha perso tempo a contattarlo tramite un messaggio su Instagram, ma in cambio ha ricevuto solo un cuore e mai una risposta concreta.

Rifiutata da Gero, in molti hanno pensato che l’attenzione di Valentina Autiero possa ricadere su Luca, nuovo cavaliere di Uomini e Donne che sta riscuotendo moltissimo successo. Non è così che affermano però gli ultimi rumors. Sarebbe un altro il cavaliere che, rientrando nella trasmissione, avrebbe riacceso il suo entusiasmo. C’è chi dice che il rapporto tra i due sia già a buon punto lontano dalle telecamere. Si tratterebbe di Nicola Vivarelli, in arte Sirius, che dopo un allontanamento a causa di problemi lavorativi è rientrato più determinato che mai e pronto a fare nuove conoscenze.

Tra Valentina Autiero e Nicola Vivarelli è nata un’amicizia più che sospetta al di fuori di Uomini e Donne. I fans della trasmissione non hanno potuto fare a meno di notarlo e sono convinti che il loro rapporto nasconda qualcosa di più. Del resto, già in precedenza la dama aveva dimostrato interesse per il giovane cavaliere. Giunto da Maria De Filippi con l’unico scopo di corteggiare la chiacchieratissima Gemma Galgani, Sirius si è dedicato completamente alla 71enne senza degnare di uno sguardo le altre dame presenti in parterre. Ma quando la relazione è terminata in malo modo, a farsi avanti è stata proprio la dama dagli occhi blu.

Valentina Autiero ha sempre espresso il suo interesse nei confronti di Nicola Vivarelli. Ricordiamo anche un'esterna in cui gli esponeva la sua delusione nel fatto che il cavaliere avesse rifiutato il suo numero e non l'avesse mai invitata a ballare, pur essendo tornato in gioco. Oggi i due mostrano di essere amici e di sentirsi, ma crediamo che l'interesse della dama non sia cambiato. Anzi le indiscrezioni di Libero quotidiano dicono che i due si vedano fuori gli studi del programma. Che Sirius abbia cominciato a guardarla con occhi diversi? Intanto, Gemma Galgani è li che aspetta gli abbracci di lui per essere consolata dopo le sue ultime delusioni.

