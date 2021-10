Uomini e Donne, Scoperta la verità su Nicola Vivarelli “E’ stato fatto fuori. Ecco perché” Cosa ha combinato dietro le quinte

Una nuova stagione di Uomini e Donne è cominciata e non abbiamo potuto fare a meno di notare l’assenza di uno dei cavalieri più amati: Nicola Vivarelli. Il ragazzo si è fatto conoscere nel dating show per la sua frequentazione con Gemma Galgani. Nonostante la grande differenza di età, sin dal primo momento ha dichiarato di voler approfondire la sua conoscenza con la storia dama torinese. Una relazione, la loro, che ha fatto discutere tantissimo. Lui è del 1996, lei del 1978, e se è vero che l’amore non ha età è anche vero che in molti utilizzano la donna per ottenere maggiore fama.

Per questo, il pubblico si è diviso in due: c’è chi pensa che il sentimento fosse sincero, chi invece che fosse soltanto finalizzato al successo. Nicola Vivarelli, dal suo canto, ha continuato ad affermare di provare un legame nei confronti di Gemma Galgani. La loro storia è terminata quando lui è dovuto partire per motivi lavorativi. Il ragazzo infatti è un marinaio e spesso è costretto a stare fuori molti mesi. Dopo la sua missione, però, è tornato a Uomini e Donne da single per fare la conoscenza delle altre donne del trono over. Non ha mancano però di rivolgere a Gemma i suoi consigli e il suo affetto.

Nicola Vivarelli, nei mesi passati come cavaliere single e disponibile, ha rifiutato molte ragazze giunte nel dating show per conoscerlo. Poi, ha accettato la conoscenza di Angelica, con cui si è scambiato anche un bacio. La relazione stava procedendo quando Uomini e Donne è andato in pausa estiva. A quanto pare, i fiori non sono sbocciati e Sirius è ancora sulla piazza. Nonostante questo, non lo abbiamo visto seduto nella parterre maschile della trasmissione di Maria De Filippi. In molti si sono domandati come mai il famoso cavaliere non abbia fatto ritorno. Anche questa volta si tratta di motivi lavorativi.

Nicola Vivarelli è stato nuovamente chiamato a imbarcarsi, stavolta, a quanto pare, per tre mesi. Sui suoi social ha pubblicato uno scatto che lo ritrae mentre è sulla nave a Miami. Per ovvi motivi quindi non ha ripreso il suo posto a Uomini e Donne. Ma a quanto pare a breve scadrà il suo tempo sull’imbarcazione. Sirius dovrebbe presto far ritorno in Italia. E ci immaginiamo che a quel punto tornerà nel dating show per incontrare la donna della sua vita. Sicuramente la redazione lo accoglierà a braccia aperte, considerando che è un personaggio molto amato dal pubblico ed è sempre stato molto chiaro.

Intanto, a Uomini e Donne si da spazio a nuovi personaggi, molto interessanti. A tenere sempre banco è Gemma Galgani, che dopo un inizio di stagione un po’ sfortunato, sembra aver finalmente trovato un interessante corteggiatore, Costabile. Ovviamente, ci andiamo con i piedi di piombo: tutte le relazioni della donna cominciano alla grande per poi finire male e molto rapidamente. Tra i protagonisti di questa nuova stagione c’è sicuramente Pinuccia. Isabella Ricci invece è bersagliata continuamente dalla Galgani e da Armando Incarnato, che non le risparmia un colpo. Si prospetta una stagione piena di colpi di scena. Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Scoperta la verità su Nicola Vivarelli “E’ stato fatto fuori. Ecco perché” Cosa ha combinato dietro le quinte proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.