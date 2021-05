Uomini e Donne, Scoppia la Bomba. La dama confessa: “Mi ha uccisa a letto, piena di cerotti, ecco come mi ha ridotta”. Fan sotto choc

Passione forte tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello Vip 5 ed ex tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, tramite delle Stories Instagram, ha raccontato che l’intimità dopo la lunga “astinenza” forzata dalla permanenza per quasi sei mesi nella Casa più spiata d’Italia da parte del compagno, è molto frequente con quest’ultimo si sta dando parecchio da fare.

Addirittura, come lei stessa ha detto, si è “incriccata” per via di un forte dolore muscolare causato dalla troppa ‘attività di ‘letto’. Dolore che l’ha spinta a recarsi in farmacia per acquistare cerotti caldi, utili a risolvere questo tipi di imprevisti. “Se devo dire la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con schiettezza.

E ancora: “Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua. No, dai, facciamo che la colpa è 50/50. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea…”, ha rivelato maliziosa. Zelletta e la Paragoni sono più uniti che mai. L’amore ha superato brillantemente anche la prova del GF Vip. E pensare che qualcuno aveva paventato una presunta crisi di coppia in tempi non recenti. In particolare, a far mormorare, un caso che si è rivelato ‘montato’ nel corso del Grande Fratello Vip 5. Di problemi sentimentali, invece, per la coppia uscita da Uomini e Donne, non c’è ombra.

U&D, Claudio e Sabina si sono lasciati

Ma se c’è una coppia che resiste dopo il programma, un’altra amatissima coppia del trono over si è invece lasciata: si tratta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni. Sabina e Claudio avevano lasciato Uomini e Donne solo poche settimane fa. I due dopo un lungo corteggiamento e incomprensioni si sono promessi in studio di voler approfondire la conoscenza e lasciare il programma. La coppia sembrava molto felice ed entusiasta, tanto che fino a pochi giorni fa tutto sembrava procedere a gonfie vele. Cosa è successo? Vediamo insieme cosa hanno dichiarato i diretti interessati.

Sabina e Claudio hanno interrotto la loro frequentazione. Nella giornata di martedì 27 aprile, l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la fine della sua storia d’amore con il cavaliere romano. La donna con un breve messaggio è stata molto chiara, scrivendo: ”Non vorrei scrivere, ma in rispetto di chi ha sostenuto lo faccio”. Claudio non è più nella mia vita. Un abbraccio a chi ci ha sostenuto fino ad oggi”. Anche Ricci ha annunciato la stessa notizia sui social, comunicando la la rottura. ‘‘Mi dispiace doverlo dire, ma tra me e Sabina la storia si è conclusa, le auguro tutto il bene possibile perché se lo merita, ringrazio tutti voi per avermi e averci sostenuti”. In esclusiva per noi Claudio ha spiegato perchè ha lasciato Sabina. Ecco la sua intervista. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

