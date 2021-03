uomini-e-donne,-segnalazione-choc,-deianira-smaschera-l’inganno-del-protagonista:-“prende-in-giro-tutti,-ecco-cosa-fa-dietro-le-quinte”.-fan-increduli

A Uomini e Donne stiamo appena cominciando a conoscere i nuovi tronisti che già spuntano polemiche e indiscrezioni su uno di loro. I nuovi arrivati sono giunti in studio da poche settimane e si stanno approcciando alla realtà del dating show non senza un po’ di imbarazzo. A finire al centro del gossip degli ultimi giorni, Massimiliano Mollicone, il riccio dagli occhi azzurri che ha colpito tutti per la sua storia difficile e i suoi importanti valori. Nel video di presentazione girato da lui stesso, il 20enne ha raccontato della sua vita difficile e delle difficoltà economiche affrontate dalla famiglia.

Dopo l’abbandono del padre all’età di 13 anni, Massimiliano Mollicone ha dovuto affrontare un cambiamento drastico nella vita familiare. “Dal frigorifero sempre pieno siamo passati ad andare alla Caritas e metterci in fila per mangiare”. Così, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha incominciato a lavorare all’età di 16 per contribuire al mantenimento della madre e della sorella. Mestieri umili i suoi, tra cui quello di muratore, cameriere, barista. Nonostante questo, il rapporto con le due donne della sua vita è sempre stato bellissimo e la famiglia è la cosa a cui tiene di più.

Un racconto strappalacrime come quelli che in televisione ottengono affetto da parte del pubblico. I personaggi che riescono a emergere nonostante le difficoltà sono sempre piaciuti, anche perché danno una speranza a chi nelle difficoltà ancora ci vive e si rispecchia in loro. Peccato che sono moltissime le segnalazioni arrivate riguardo il giovane ragazzo tronista di Uomini e Donne. A lanciare il gossip, Deianira Marzano, famosa influencer del web, che ha ricevuto più di un messaggio relativo a Massimiliano Mollicone. Dopo aver controllato che le indiscrezioni fossero veritiere ha quindi deciso di condividerle con i suoi follower.

Secondo l’influencer il tronista non è quello che dice di essere e avrebbe esasperato il suo passato per rendersi meglio agli occhi dei telespettatori. Il primo messaggio pubblicato da Deianira è quello di una persona che sostiene di conoscere molto bene un’amica di Massimiliano Mollicone: “So per certo che Massimiliano non è quello che ha dichiarato, è anche un attore. Faccio questo perché mi stanno sulle scatole quelli che piangono miseria per copione” un lavoro che il nuovo volto di Uomini e Donne non ha assolutamente menzionato nella sua presentazione.

Un’altra utente ha invece raccontato che Massimiliano Mollicone avrebbe recitato per film e cortometraggi in passato. “Ha anche avuto un premio per un corto dove è stato protagonista ed è uscito su molte riviste. Non so come sia possibile che abbiano cancellato tutte le tracce di questa cosa”. Deianira ha visionato le prove e ha commentato la notizia in questo modo: “Allora non è ciò che vuole mostrare. Non è che cambi molto, ma almeno sappiamo le cose reali”. Le indagini sulla vita reale del nuovo tronista di Uomini e Donne sicuramente avranno un seguito, restate con noi per saperne di più. Facci sapere che ne pensi sul gruppo dedicato al programma di Maria de Filippi: gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, segnalazione choc, Deianira smaschera l’inganno del protagonista: “Prende in giro tutti, ecco cosa fa dietro le quinte”. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.