uomini-e-donne,-soraia-e-luca-si-sono-lasciati,-ne-approfitta-federica-aversano.-ecco-cosa-succede

Settimana scorsa si è conclusa un’altra stagione del longevo programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. E, come di consueto, c’è chi ha avuto il lieto fine e chi no. Tra i vari tronisti che hanno scelto la persona con cui, si spera, passare la proprio vita, c’è stato Luca Salatino. La fortunata è stata Soraia Ceruti che ha visto cadere su di se petali di rose rosse mentre baciava il suo neo fidanzato. A differenza, invece, della non scelta Lilly che ha lasciato il programma in lacrime.

Prima di Luca, a compiere la famosa scelta è stato Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta della tronista Sophie Codegoni. I due sono stati insieme per pochissimo tempo cosicché Maria De Filippi poi gli ha proposto il trono nell’edizione di Uomini e Donne da poco conclusasi. Matteo ha avuto il suo lieto fine con Veronica Cardone mentre la non scelta è toccata a Federica Aversano. Quest’ultima, durante il suo percorso nel programma, ha stretto una forte amicizia con Soraia tanto da continuare a frequentarsi anche in privato, al di fuori delle telecamere.

Il caso ha voluto, però, che Matteo e Luca sono migliori amici e, dunque, Salatino non è stato molto d’accordo sul rapporto che la sua ragazza ha creato con la non scelta del suo miglior amico. Addirittura, pare che tra i due siano nate delle discussioni proprio a causa di Federica Aversano. Il rapporto tra le due ragazze è sempre di più un crescendo tanto che Soraia le ha dedicato un bellissimo post su instagram (vedi foto). Inoltre, proprio ultimamente le due hanno trascorso dei giorni insieme poiché Soraia e Luca sono lontani per impegni lavorativi.

La Ceruti vive e lavora a Como, Luca, invece, è uno chef affermato di un rinomato ristorante romano. Dunque, Federica ha approfittato della situazione per godersi a pieno l’amica. Alcune voci affermano che questo non è piaciuto a Salatino anche perché l’Aversano ha parlato molto male di Matteo Ranieri, amico fraterno di Luca. Dopo essere stata la non scelta a Uomini e donne, ha sparato a zero sul tronista definendolo poco uomo e per niente maturo.

Nonostante ciò, la Ceruti non ha mai allontanato l’amica, anzi, entrambe hanno pubblicato post e storie su instagram dove si evince la loro felicità nel trascorrere del tempo insieme e hanno speso parole bellissima l’una per l’altra. Addirittura Soraia ha affermato di essere molto fortunata ad avere Federica nella sua vita. Come la prenderanno i ragazzi? Questa amicizia sarà motivo di rottura tra Matteo e Luca o tra Soraia e Luca? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

