uomini-e-donne,-spavento-per-sophie-codegoni-dopo-un-incidente:-“ho-pensato-al-peggio”

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni protagonista di un incidente aereo

Qualche ora fa Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha provato un grande spavento. Per quale motivo? La ragazza, mentre era passeggera di un volo di linea diretto per Milano, ha visto guastarsi il mezzo proprio in fase di decollo. Attraverso delle Stories su Instagram la 19enne ha riferito l’intera faccenda nel dettaglio, spiegando il fatto passo per passo.

“Durante la rincorsa per il decollo sentiamo l’aereo che frena di botto, ma non si fermava…son caduti cellulari, computer…e tu non vedi cosa c’é davanti, non sapevo se ci fosse un muro o un altro aereo. Alla fine il pilota é stato bravissimo e non é successo niente. C’é stato un guasto al motore e per fortuna il pilota se n’é accorto in tempo, ma ho pensato al peggio“, ha detto la giovane che per fortuna ha potuto raccontare la storia. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro a svelato.

Il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne

Attraverso delle Stories su Instagram, Sophie Codegoni dopo il grosso spavento preso a causa del guasto del motore dell’aereo, ha raccontato minuziosamente le emozioni che ha vissuto in quel tragico momento. L’ex tronista di Uomini e Donne si è talmente spaventata al punto di dichiarare che non prenderà più un aereo, ma un treno anche se dovesse fare dieci ore di viaggio.

“Mi sono fatta prendere dal panico in una maniera incredibile. Volevano farci salire su un altro aereo, ma ho preferito il treno, avevo un appuntamento importante qui a Milano“, ha fatto sapere la ragazza sul noto social network.

Sophie Codegoni e l’amore per i viaggi

Da sempre Sophie Codegoni ha detto di essere una grande fan dei viaggi. Ma la brutta esperienza vissuta recentemente le ha fatto un po’ cambiare idea. La ragazza ricordiamo che dopo l’esperienza a Uomini e Donne ha avuto una breve relazione con Matteo Ranieri, che si è conclusa poco dopo.

Per il momento la 19enne sembra non aver più la testa per l’amore, infatti, su Instagram ha riferito: “Amo viaggiare, ma sono rimasta traumatizzata e ho paura di non riuscire più a prendere l’aereo. A voi é mai successo?“.