Uomini e Donne, spiacevole disavventura per l’ex tronista: paura in aereo, cos’è accaduto

Spiacevole disavventura per l’ex tronista di Uomini e Donne mentre era in aereo: cos’è successo, attimi di paura per lui.

Uomini e Donne, disavventura in aereo per l’ex tronista. Fonte Foto: Instagram

Una vera e propria spiacevolissima disavventura, quella che pochissime ore fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato sul suo canale social ufficiale. Attivissimo sul suo profilo Instagram e, soprattutto, solito rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quelle che gli accade, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi non ha affatto perso occasione di poter svelare loro cos’è successo, qualche ora prima, in aereo durante il suo volo verso l’Albania.

Proprio questa mattina, attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la bruttissima disavventura vissuta in aereo durante il suo viaggio di lavoro. Cos’è esattamente accaduto? E, soprattutto, di chi stiamo parlando? Ebbene: il protagonista indiscusso è Giulio Raselli. Ma cos’è successo? Vi diciamo ogni cosa, state tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, un’esperienza davvero da brividi. Scopriamo le sue parole!

Uomini e Donne, disavventura in aereo per l’ex tronista: cos’è accaduto

È direttamente da Tirana, in Albania, che, diverse ore fa, Giulio Raselli ha interagito con il suo pubblico social. Ed ha ampiamente raccontato ai suoi sostenitori la spiacevolissima disavventura vissuta in aereo durante il suo viaggio di andata. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il volo non sia stato affatto tranquillo. E che, durante la tratta, l’aereo abbia beccato diverse turbolenze. “Mi sono spaventato parecchio”, ha detto l’ex tronista. Scopriamo, però, cos’è esattamente accaduto.

“Sono distrutto. Sono arrivato ieri alle 2:30 a Tirana, in Albania, per lavoro”, ha iniziato a dire l’ex tronista prima di raccontare la sua disavventura. “È stato uno dei più brutti voli della mia vita. Per la prima volta, mi sono spaventato”, ha continuato a dire. Definendo, quindi, il suo viaggio piuttosto “ballerino”. E descrivendo accuratamente gli attimi di terrore vissuti. “Mi era già capitato, ma rivivere quelle sensazioni non è proprio il massimo”, ha concluso l’ex tronista.

Fonte Foto: instagram

Senza alcun dubbio, questo viaggio dall’Italia a Tirana resterà indelebile per Giulio Raselli.