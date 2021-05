Il mese di maggio 2021 si è aperto con la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. I protagonisti del talk sui sentimenti di Canale 5 sono arrivati nello studio di Uomini e Donne per raccontare le loro questioni di cuore. Ma, nel corso delle riprese qualcosa è andato storto turbando la quiete, tanto che Queen Mari è intervenuta stizzita. Ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Maria furiosa con Armando

Un nuova puntata di Uomini e Donne è stata registrata e secondo indiscrezioni dopo una pausa, è tornato a sedere tra le file del Trono Over, Armando Incarnato il cavaliere napoletano che è stato assente nelle scorse puntate. Armando ha un carattere fumantino, ama la verità e non teme di esporsi, anche quando il suo pensiero risulta essere controcorrente. Pregi che talvolta possono però rappresentare anche dei motivi di discussione, proprio la schiettezza del cavaliere pare gli sia costata un’ammonizione da parte della padrona di casa. Ma cosa è accaduto?

Trono Over, la conduttrice perde le staffe e difende la dama

Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Biagio e Sara, che hanno comunicato a tutti la fine della loro conoscenza. La conduttrice, invita poi Armando Incarnato ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare come si sono evolute le conoscenze con le dame che ha frequentato prima che si assentasse. Maria De Filippi, fa entrare le signore scese per il cavaliere e Patty, una di loro racconta che Armando l’avrebbe invitata in camera d’albergo dopo una cena, dice che si sono scambiati un bacio molto passionale, ma che non c’è stato nulla di più. Armando a questo punto chiede a Patty cosa ha detto alla redazione rispetto alla loro uscita e lei, ha riposto di aver raccontato anche del bacio. Patty a questo punto confessa che il cavaliere le ha chiesto di non parlare del bacio, perchè altrimenti gli avrebbe causato dei problemi con le altre signore scese per conoscerlo.

Armando, nega che si siano mai baciati, iniziando ad inveire contro Patty puntandole il dito contro e privandola della possibilità di replicare, dicendole di “non prendersi troppa confidenza”. Maria De Filippi, interviene stizzita, adirata con Armando dicendogli che Patty è libera di dire ciò che vuole ed è altrettanto libera di prendersi tutta la confidenza che le pare, visto tra loro c’è stato un bacio. La conduttrice quindi ha preso letteralmente le parti della dama, sostenendo che Armando dovrebbe ammettere che si siano baciati e non fare ulteriori brutte figure. Dopo il caos, Armando ammette dopo qualche tentennamento iniziale, di aver baciato Patty. Ora in molti si domandano se il cavaliere dopo l’accaduto lascerà il Trono Over. Non possiamo saperlo, per scoprirlo non resta che aspettare le nuove puntate del dating show.