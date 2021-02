Uomini e Donne, succede il putiferio. Aurora denuncia alla polizia e viene cacciata, Giancarlo le fa una dichiarazione d’amore. Tutti sotto choc

La puntata di ieri di Uomini e Donne ha scatenato una vera e propria polemica sui social per via di ciò che è accaduto nello studio tra due protagonisti. Stiamo parlando di Aurora e Giancarlo: tutto è iniziato quando quest’ultimo ha accusato la dama di aver istigato i suoi followers a lasciare commenti offensivi sui profili social dell’uomo. Aurora ovviamente si è dissociata da questa accusa, ma Giancarlo, preso dalle sue convinzioni ha insistito ed ha tirato in ballo un’informazione intima e privata legata proprio ad Aurora, che nulla aveva a che fare con il contesto: secondo quest’ultimo infatti Aurora non sarebbe così “tranquilla” come dice di essere, ma avrebbe inviato al cavaliere diversi video scottanti “Filmini sì, davanti al camino, sdraiata sul letto, dai lasciamo sta… i filmini ce stanno… che l’ho fatto io il filmino?”

Aurora è andata su tutte le furie smentendo l’accaduto, ed ha anche invitato Giancarlo a mostrare queste prove. Tina ha così accompagnato l’uomo a recuperare il telefono, ma alla fine queste prove si sono appunto rivelate inesistenti: l’unico video presente era quello davanti al camino che però era assolutamente innocuo, tanto che la dama stessa lo aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. Alla fine della puntata, Aurora, messa ancora sotto la lente di ingrandimento per questi ipotetici video, ha deciso di lasciare lo studio in lacrime.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera per come è stata trattata la vicenda: secondo gli utenti infatti in studio non avrebbero dovuto permettere quanto accaduto, non avrebbero dovuto dare adito alle accuse di Giancarlo contro Aurora e non ci sarebbe dovuta essere una ricerca delle presunte “prove”. Una vera e propria violazione della privacy e dell’intimità della persona secondo gli utenti, tanto che qualcuno ha anche gridato al revenge porn. Le critiche sono state mosse principalmente a Giancarlo, ma non ne sono stati esenti neanche la conduttrice Maria De Filippi e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Aurora denuncia Giancarlo dopo la puntata di ieri

Ora tutti si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntata e soprattutto se Aurora tornerà in studio. Dalle anticipazioni fornite dal Vicolo delle news sappiamo che Giancarlo si è scusato con Aurora e con la madre, in quanto a causa sua si è accostato il nome di lei al termine ‘filmini hot’ senza reali ragioni e a causa di questo lei ha diffidato Giancarlo, per tale motivo lei non è presente in puntata. Quindi Aurora conferma la sua decisione di lasciare Uomini e Donne. A questo punto lui si chiede se non è andato avanti con lei perchè era innamorato e pertanto si è frenato. Una dichiarazione d’amore che però non convince nessuno e infatti lui continuerà il suo percorso. Insomma come al solito vince il carnefice. Vediamo infatti cosa accadrà poi.

Nelle prossime puntate infatti lui, a dispetto di quanto dichiarato per Aurora, continuerà la conoscenza con le altre due dame del trono over, Angela e Alessandra. Giancarlo e Angela, sono usciti per una cena, per questo Alessandra è molto arrabbiata, in quanto aveva prenotato per loro due una camera d’albergo per un paio di giorni, però Giancarlo dovendo vedersi con Angela, l’ha lasciata all’ora di cena. Lei a questo punto si è vista costretta a mangiare da sola, dopo aver pianificato ben altro happy ending. Poi lui, alla fine, è tornato più tardi in albergo da lei. Alessandra era d’accordo sul fatto che lui vedesse anche altre persone, ma non in questo modo, in quanto si è sentita offesa, per cui decide di interrompere la conoscenza, anche se inizialmente ha avuto un attimo di tentennamento, tanto da spingere Tina ad accusarla di non avere gli attributi.

Insomma il cavaliere del trono over di Uomini e Donne sembra continuare tranquillamente le sue conoscenze a dispetto di Aurora Tropea che invece è stata praticamente cacciata da Uomini e Donne. Non certo da Maria de Filippi, unica che in un certo modo ha provato a difenderla, non volendo neanche mostrare i “filmini ” di cui parlava Giancarlo, ma sicuramente aggredita dagli opinionisti in studio Gianni e Tina, che anche in un momento di evidente difficoltà non hanno risparmiato un colpo, con man forte di Armando. Insomma l’ingiustizia secondo molti regna sovrana della trasmissione, dove per tutti, Aurora sarebbe dovuta restare e Giancarlo essere cacciato tanto la bassezza che ha dimostrato nel tirar fuori certe cose. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Uomini e Donne, succede il putiferio. Aurora denuncia alla polizia e viene cacciata, Giancarlo le fa una dichiarazione d’amore. Tutti sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.