Uomini E Donne, Svelata Chi è La “cocca” Di Maria De Filippi. A Settembre La Vedremo Sul Trono. Fan In Delirio

A Uomini e Donne è tempo di scelte. Samantha e Massimiliano hanno già ricevuto due si e, adesso, manca solo Giacomo all’appello. La stagione sta per finire e già ci domandiamo chi saranno i protagonisti dei prossimi troni classici. Come spesso accade, la redazione pesca sempre tra i corteggiatori rifiutati per renderli tronisti. E sembra che quest’anno tutte le scommesse ricadano sul nome di Eugenia Rigotti, che è appena stata la non scelta di Massimiliano. In molti hanno capito che Maria De Filippi si è affezionata particolarmente alla ragazza, per la quale spende solo belle parole.

Come quando Eugenia decise di lasciare il programma, convinta che Massimiliano non provasse per lei alcuna attrazione fisica. O anche subito dopo il rifiuto del tronista. La padrona di casa a Uomini e Donne è sempre intervenuta per elogiare la sua protetta, complimentarsi con lei per la sua bellezza e intelligenza, spronarla a non abbattersi e andare avanti. La corteggiatrice si è distinta per la sua mente spigliata, una qualità che non lascia indifferente Maria De Filippi. Proprio per questo la regina di Mediaset potrebbe sceglierla come tronista per la prossima edizione.

LEGGI ANCHE—> Bufera Uomini e Donne, Armando confessa cosa ha fatto con Roberta, Roba a luci rosse. Lei perde migliaia di seguaci. Tutti sotto choc Ovviamente, la notizia non è ufficiale. Del resto, durante l’estate può accadere di tutto, anche che Eugenia Rigotti incontri l’amore. Non sarebbe la prima volta che accade. La visibilità che Uomini e Donne regala ai suoi partecipanti spinge molti pretendenti a farsi avanti anche senza aver bisogno di presentarsi in trasmissione. Per capire davvero come andranno le cose, dovremo attendere settembre. Intanto, sono molti a essere convinti che la giovane sederà sull’ambita poltrona. Ma vediamo com’è andata la scelta di Massimiliano e quali parole ha usato per escludere la sua corteggiatrice tanto amata dal pubblico.

“Volevo ringraziarti per quello che hai fatto per me, per avermi ascoltato mentre condividevo la parte più intima di me. Sei stata unica, è difficile trovare le parole giuste”. E poi: “Avevo puntato tantissimo su di te sin dal primo giorno e sei stata l’unica che negli ultimi otto anni è stata in grado di far uscire una parte di me che finora avevo sempre nascosto. Mi auguro che tu possa trovare la persona giusta, che valga almeno la metà di te”. Ma tutto questo non è bastato e Massimiliano è uscito da Uomini e Donne mano nella mano con Vanessa, che è stata li sin dal primo giorno.

LEGGI ANCHE—> Bomba U&D, Riccardo smaschera l’inganno, Roberta distrutta, scoppia la rissa. Maria deve dividerli e furiosa caccia tutti “Grazie per quello che hai fatto per me in questi mesi, grazie per avermi permesso di entrare nella tua vita nonostante quello che hai passato. L’ultimo periodo è stato difficile, ero molto in dubbio con te e non sapevo se fare un passo in più o fermarmi. Ho voluto pensarci bene e ho continuato a frequentarti. Mi sono chiesto perché non ti avessi ancora scelta, se ti va sono qui”. Ha spiegato davanti a Eugenia Rigotti, che si è detta pronta a ritornare “Dal mio libro di diritto penale che non mi ha mai abbandonata, dalla mia famiglia, dalle mie amiche e da una nuova Eugenia, più serena e consapevole”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

maria-de-filippi-uomini-e-donne