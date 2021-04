Uomini e Donne, Tina irrompe nello studio e scatena il putiferio. Maria la caccia di nuovo. Le Anticipazioni choc

Cosa accadrà nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne? Arrivano le prime anticipazioni della puntata che vedremo in onda solo nelle prossime settimane e, grazie a quanto svela la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ scopriamo che Tina Cipollari ha finalmente fatto il suo ritorno nello studio di Canale 5. L’opinionista è stata assente alcune settimane, qualcuno ha creduto fosse per problemi di salute o familiari ma si è poi scoperto che si trattava di un trasloco.

Infatti Tina ha continuato a presenziare, seppur in collegamento, alle varie registrazioni. Oggi però è finalmente tornata fisicamente in studio, pronta a scatenarci contro la sua acerrima nemica Gemma Galgani! Liti in arrivo, dunque, a Uomini e Donne! Dalle prime indiscrezioni infatti si viene a sapere che succderà un vero e proprio putiferio soprattutto per l’intervista rilasciata da Tina a Nuovo Tv dove accusava Gemma di essere stata creata proprio da lei e da Giorgio Manetti.

Torna Tina Cipollari in studio?

Tutto è pronto per una nuova registrazione di Uomini e donne. Gianni Sperti ha già lanciato lo “spoiler” via social mostrandosi pronto a fare il tampone e poi, da negativo, entrare negli studi di Uomini e donne per la registrazione che, molto probabilmente, replicherà anche domani come sta succedendo in queste ultime settimane. La domanda che tutti si fanno è: Tina Cipollari tornerà oppure no?

Grazie ad un video pubblicato sui social sappiamo che finalmente l’opinionista di Maria de Filippi tornerà “in presenza” nello studio di Uomini e Donne scatenando il panico con la nemica di sempre Gemma Galgani tanto che Maria sarà costretta ad intervenire per far uscire nuovamente l’opinionista affinché si calmi. In molti si sono chiesti perchè Tina sia stata assente per un periodo così lungo. La cosa più probabile è che la Cipollari si sia trasferita e abbia iniziato a preparare la sue nozze con lo chef Vincenzo Ferrara.

Samantha e Gemma Galgani protagoniste delle prossime registrazioni

Altre protagoniste della registrazione di oggi di Uomini e donne saranno anche Gemma Galgani e Samantha Curcio. La prima sembra pronta ad andare avanti contando su un amico come Nicola Vivarelli mentre la seconda è ad un passo dalla scelta o, magari, dalla fuga. La bella tronista nelle scorse puntate ha avuto modo di baciare Alessio a discapito dell’altro suo corteggiatore, Bohdan che è rimasto alquanto infastidito dalla cosa.

Cosa sarà successo dietro le quinte con i due e nelle loro nuove esterne? Si tornerà a parlare di scelta? Non sono da meno Giacomo e Massimiliano. Soprattutto il primo sembra ormai ad un bivio e pronto alla scelta, il suo collega avrà modo di seguirlo? Al momento sembra ancora in alto mare ma tutto può cambiare in fretta a Uomini e donne. Intanto si sa che ha nuovamente litigato con Eugenia e pare che la abbia addirittura eliminata. Per saperne di più leggi sotto:

