Uomini e Donne, Tina lancia una bomba su Gemma: “Sei stata l’amante di..” | Svelata la verità

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi 26 marzo, Tina Cipollari ha gelato tutto lo studio con una rivelazione scioccante su Gemma Galgani. E’ scoppiata una lite furibonda che ha costretto la padrona di casa, Maria De Filippi, ad intervenire.

Tina Cipollari e la rivelazione choc

La puntata di Uomini e Donne è iniziata con il botto, con uno scontro a ferro e fuoco tra l’opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo il consueto confessionale della dama torinese che ha raccontato tutta la delusione per l’abbandono di Maurizio, ha poi riversato le sue attenzioni sull’opinionista, secondo lei colpevole di non averla mai lasciata in pace anche nei momenti di sconforto.

Ecco che Gemma fa la sua entrata trionfante nello studio dopo la caduta della scorsa puntata, che secondo l’opinionista è accaduta a causa dell’età e dei tacchi troppo alti, indossati dalla dama. I toni però hanno cominciato a farsi più concitati e Tina ha fatto la sua rivelazione, scioccando tutto il pubblico in studio e a casa: “So che hai fatto l’amante, che ti sei divertita…l’ha dichiarato lei, ha detto che è stata l’amante di Walter Chiari“. Maria De Filippi è intervenuta prontamente, dicendole: “Tina ma che dici?” ma l’opinionista non ha voluto sentire ragioni e ha preteso addirittura che la redazione si mettesse in contatto con il giornalista a cui, secondo lei, Gemma aveva rilasciato questo clamoroso scoop.

La dama ha cercato subito di smentire spiegando che sull’attore aveva semplicemente detto: “Mi è stata fatta una domanda su Walter Chiari e io avevo detto che c’era stata un’intesa professionale, che è ben diverso“.

Siamo andati a cercare quell’intervista e vi sveliamo la verità!

La reale rivelazione di qualche tempo fa su Walter Chiari

Qualche tempo fa la Galgani ha realmente fatto una dichiarazione sull’attore ed ha confessato a Fanpage: “Ebbi una simpatia per Walter Chiari ma fu più che altro una forte intesa professionale. Lui era famoso perchè non arrivava mia puntuale a teatro, e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli. Io riuscii a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione.” e ha concluso “Poi, per dispetto, lui alla fine mi disse: ‘Gemma ce l’hai fatta. Ma non del tutto.’ E all’ultima serata non si presentò. Era davvero imprevedibile, Walter“.

In definitiva la dama diceva la verità e non ha mai dichiarato di avere un flirt con l’attore, se non sul piano professionale.

