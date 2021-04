Uomini e Donne, Tinì Cansino: perché non parla mai? | La verità dopo anni

Tinì Cansino è un volto noto in televisione grazie alla sua partecipazione come opinionista al Trono Over di Uomini e Donne, dove è presente da diverso tempo. Sapete perché parla pochissimo durante la trasmissione?

Tinì Cansino è un volto noto della tv di questi ultimi anni che molti conoscono come opinionista del Trono Over di Uomini e Donne a cui partecipa al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari da diversi anni.

Il suo vero nome è Photina Lappa ed è un’attrice di origine greca la cui carriera è esplosa negli anni Ottanta e Novanta in Italia partecipando a trasmissioni come a Drive In e diversi film come Carabinieri si nasce e A un passo dall’Aurora. E’ stata però criticata perché parla raramente per commentare lo show. Volete sapere perchè?

Tinì Cansino opinionista silenziosa

Nell’ultima puntata di lunedì 12 Aprile Giacomo ha fatto un’esterna con le due Carolina e pare che con la prima delle due ci sia stato un bacio. La donna però ha paura che lui abbia dei dubbi sul loro percorso. Ci sono poi tre donne per Armando Incarnato: Jessica, Veronica e Patty, a cui lui ne aggiunge una quarta: Monalisa.

Tinì è presente nella trasmissione di Maria De Filippi dal lontano 2012 ma, a differenza degli agguerriti colleghi Sperti e Cipollari interviene molto raramente. E così tanti si sono chiesti, giustamente come mai questa riservatezza dal momento che è un’opinionista. (Continua sotto la foto)

Persino Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip, l’ha notato e infatti aveva detto: “non parla mai“. Sui social il fatto che sia molto silenziosa è ormai motivo di scherzi e prese in giro. Intervistata per il magazine di Uomini e Donne ha voluto però rivelare come mai tace: “Sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo dare le classiche opinioni. Forse anche per questo è giusto definirmi l’opinionista misteriosa”.

Il suo rapporto con i protagonisti di Uomini e Donne

“Farei i complimenti a tutti: ognuno di loro, per il coraggio e la presenza lì, portano emozioni e sentimenti alla portata di tutti“. Lei ha aggiunto che vorrebbe non proprio criticare i partecipanti, ma sgridarli e spingerli a cercare l’amore vero. “Mi arrabbio quando si attaccano o feriscono tra loro. In quello studio ciascuno di noi cresce, ciascuno di noi vive la sua vita in diretta“.

La tranquilla Tinì continua a svolgere il suo ruolo in quest’ultima edizione dello show di Canale 5, sempre molto silenziosa e rispettosa delle persone che parlano dei loro problemi di cuore. Infatti afferma: “sono contenta e grata di essere lì… per aver avuto questa opportunità, a Maria De Filippi”.

