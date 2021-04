uomini-e-donne,-tra-enzo-capo-e-pamela-barretta-volano-stracci:-“quanto-rosica”

Nuovo scontro a distanza tra Enzo e Pamela

Nelle ultime ore sono volate delle frecciatine velenose tra due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Enzo Capo e la sua ex compagna Pamela Berretta. Dopo la rottura definitiva tra i due è sceso il gelo e sia in trasmissione che sui social se le sono dette di santa ragione. A tal proposito, attraverso delle Stories su Instagram i de hanno condiviso dei video con dei contenuti abbastanza forti.

Nello specifico, l’ex cavaliere si è recato alle Maldive insieme alla sua promessa sposa Lucrezia Massimo, di conseguenza la sua ex sembra non aver apprezzato le immagini postate dalla coppia sui social.

Per tale ragione non ha perso tempo ad esprimere il suo giudizio, condividendo anch’essa delle frasi mordaci: “Da ciò che ostentano capirai di cosa sono privi“. L’uomo non si è morsicato la lingua, replicando alla provocazione dell’ex dama pubblicando uno scatto insieme alla donna che ama mentre guardano l’orizzonte in spiaggia e la seguente didascalia: “Tesoro, guarda quanto rosica!”

Interviene Lucrezia Massimo, la promessa sposa di Enzo Capo

Oltre ad Enzo Capo, anche la promessa sposa Lucrezia Massimo, non ha perso tempo a replicare alle frecciatine velenose della rivale Pamela Berretta. Infatti, in merito alla vicenda sul suo account Instagram, pungendo l’ex dama del Trono over di U&D ha scritto la seguente frase: “Gli invidiosi sono la categoria che preferisco. Mi fanno capire che possiedo qualcosa che loro non avranno mai”. Ma non è finita qui, infatti la donna ha continuato così: “Arrenditi, dieci mesi e ancora rosichi, storia infinita!”.

La replica di Pamela Berretta

Dopo le repliche da parte di Enzo Capo e della sua compagna Lucrezia Massimo, l’ex dama Pamela Berretta di certo non si è nascosta dietro ad un dito. Attraverso delle Stories condivise sul suo profilo personale Instagram ha scritto: “Scusate se vi rispondo in ritardo, ma vedo che dopo dieci mesi sono ancora nei vostri pensieri“.

In poche parole, sembra proprio che i due ex fidanzati provano ancora un forte risentimento e questo botta e risposta a distanza a peggiorato sempre di più la loro situazione. In ogni caso, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne e la promessa sposa sono innamorati e al momento si stanno godendo una vacanza ai Caraibi.

