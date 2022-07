Uomini e donne, tutta la verità su Davide e Chiara. “Lei mi ha rovinato la vita, ecco cos’ha fatto”. Chiara risponde così

Uomini e Donne, nonostante sia in vacanza per la pausa estiva, è sempre al centro del gossip e dell’attenzione dei fan più accaniti. In particolare, i protagonisti del programma della De Filippi, anche se è trascorso del tempo dalla partecipazione al programma, sono sempre seguitissimi sui social e qualsiasi notizia suscita subito curiosità. Negli ultimi giorni, nell’occhio del ciclone ci sono finiti Davide Donadei e Chiara Rabbi, protagonisti del trono classico dell’anno 2020.

Davide Donadei è stato tronista di Uomini e Donne nel 2020 quando ancora c’era la pandemia da Covid 19. Inoltre, era l’anno in cui il dating show di Maria De Filippi partì con la formula mista che, tutt’ora, comprende trono classico e trono over. Il ragazzo, 25 enne pugliese, subito fece breccia nel pubblico grazie al suo suo sorriso e la faccia pulita, da bravo ragazzo. Durante il programma rivelò anche delle cose molto intime e abbastanza gravi della sua famiglia e del suo privato. Ciò fece si che venisse apprezzato ancora di più per la sua schiettezza e sincerità. “Mio padre ha avuto un po’ di problemi con le Forze dell’Ordine. Questo ha fatto sì che la mia immagine, a tredici, quattordici anni venisse sporcata un po’.

Quando sono cresciuto ho dimostrato di essere una persona onestissima e tranquillissima, ho sempre lavorato. Ci sta che la gente parli, ma non ci sta che io non debba fare una cosa perché sono figlio di. Mamma ha fatto da papà e da mamma, lavorando tutti i giorni. Noi dalle 2 di pomeriggio in poi rimanevamo soli, però cresci prima. È inevitabile. Se hai fame devi prendere da mangiare da solo, sono delle piccolezze che ti fanno crescere”. Tale passato gli ha causato diversi disagi, anche nella sua vita sociale tanto da non aver mai conosciuto le famiglie delle sue ex fidanzate, anche dopo una storia lunga. Confessò, inoltre, di desiderare molto una famiglia unita. “Vorrei una famiglia. Non so come sarei come papà, non avendolo avuto non so come mi potrei comportare. Ma è una cosa che vorrei tanto fare”.

Ebbene, l’occasioni gli fu data a Uomini e donne dove, dopo cinque mesi di trono, scelse Chiara Rabbi con la quale ci fu subito feeling e, anche in seguito, la loro storia e proseguita a gonfie vele per ben un anno e mezzo. Purtroppo, però, alcuni giorni fa, la gossippara e blogger, Deianira Marzano, che è anche nella stessa agenzia dei due, pubblicò un’instagram story con scritto: “Chiara e Donadei forte crisi, lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile”. Tali dichiarazioni sono state confermate anche dall’altro gossipparo Amedeo Venza, il quale ha ricevuto la notizia dai diretti interessati poiché li conosce molto bene. In realtà la crisi era palpabile poiché i due risultavano sempre più lontani infatti, lui è tornato a Lecce e lei a Roma.

Quale è stato il motivo della rottura?

In seguito, la stessa Chiara ha confermato la rottura tramite il suo profilo instagram. A detta di tutti, il motivo sarebbe proprio la sua morbosa gelosia nei confronti di Davide che, ormai esausto, avrebbe deciso di troncare. Dopo alcuni gossip che la dipingevano come una ragazza pesante ed estremamente gelosa, Chiara è intervenuta con forti dichiarazioni.

“Mi sono anche un po’ rotta i coxxioni, come sempre si esagera. Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo, ma non un mostro! Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro! Non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete. Non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe! Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne passa poi a parlare della storia col tronista. “Per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui. Quindi vi chiedo un pochino di rispetto”. Insomma, stando a quanto dichiarato pare che tra i due siano nate delle forti incomprensioni che li hanno portati a un punto di non ritorno o, magari, sia svanito l’amore. Ma, non è detto che non possa esserci un ritorno di fiamma. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

