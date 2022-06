Uomini e donne Ufficiale, Gemma Galgani fatta fuori e sfrattata da Roma. Ecco le parole furiose della dama. I fan sconvolti

Nelle ultime ore i fan di Uomini e donne sono rimasti scioccati da una notizia data da Gemma Galgani, la veterana dama del trono over. Pare proprio che da settembre, nella nuova edizione del programma, non occuperà più il posto sulle famose poltrone. La decisione è stata presa dalla redazione stessa. Scopriamo di cosa si tratta.

Gemma Galgani fa parte del programma di Maria De Filippi da tantissimi anni diventando una vera e proprio protagonista del trono over. La dama ha sempre voluto il lieto fine che, inizialmente, si è realizzato con il cavaliere Giorgio Mainetti. Purtroppo, però, dopo un breve periodo la loro storia è giunta al capolinea e Gemma è ritornata negli studi di Uomini e donne sperando di trovare l’amore vero.

Come tutti sanno, il programma è andato in onda anche durante il periodo della pandemia causata dal Covid 19. Come sempre la diretta veniva registrata con tutte le precauzioni per fronteggiare il virus. Siccome Gemma è sempre stata una presenza fissa e costante, la redazione decise di affittarle una casa a Roma così da non dover viaggiare ogni settimana in treno da Torino col rischio di contagiarsi.

In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Gemma ha però fatto una rivelazione quando le è stato chiesto dove passerà le vacanze. “Intanto, dopo due anni trascorsi a Roma, per quanto piacevoli nonostante il periodo di lockdown, a pochi giorni dal mio rientro a Torino, posso dire di sentirmi un po’ frastornata ma a casa”. Dopo queste dichiarazioni, i fan più attenti hanno pensato che la decisione presa dalla redazione del programma, in realtà fosse connessa ad un’ eventuale assenza della donna nella nuova edizione di Uomini e donne.

Cosa che potrebbe comunque accadere a prescindere dalla “sfratto” dalla casa di Roma. La dama, infatti, sta continuando la sua frequentazione, al di fuori delle telecamere, col cavaliere Giovanni e quindi risulterebbe inutile la sua partecipazione a Uomini e donne che ha come scopo quello di trovare l’amore. Gemma darà davvero il suo addio al longevo programma ? Non ci resta che attendere la fine di agosto per scoprire le news.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Uomini e donne Ufficiale, Gemma Galgani fatta fuori e sfrattata da Roma. Ecco le parole furiose della dama. I fan sconvolti proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.