Uomini e Donne: un cavaliere prende in giro Gemma | Maria costretta a intervenire

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata vittima di un brutale scherzo tanto da costringere Maria De Filippi ad intervenire. Ecco che cosa è successo

Gemma Galgani è una presenza fissa del programma di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. La sua ricerca del vero amore è tormentata e travagliata e negli anni molte sono state le delusioni in campo sentimentale. A metterle ancora di più i bastoni tra le ruote ci pensa Tina Cipollari, che da sempre sostiene che la donna sia attratta più dagli uomini giovani che quelli della sua età.

Nell’ultima puntata la bella dama torinese ha chiuso la sua conoscenza con il pretendente Roberto e per lei è sceso un giovane cavaliere di 41 anni. Purtroppo le intenzioni dell’uomo non erano reali e sincere e la conduttrice è stata costretta a fermare tutto.

Gemma chiude con Roberto e scende un altro cavaliere a Uomini e Donne

L’ultima puntata di Uomini e Donne è iniziata con un duro confronto tra Gemma e Roberto. La coppia aveva iniziato una conoscenza ma a quanto pare tra i due non c’è affatto alchimia. Infatti la dama ha fatto presente di non voler continuare la frequentazione con il cavaliere pugliese e quindi di chiudere i rapporti.

Dopo tale affermazione la vulcanica opinionista, in collegamento da Torino, si è scagliata duramente contro di lei accusandola di non volerlo frequentare a causa dell’età. Ha così tuonato: “A te quest’uomo non ti è mai piaciuto, fin dall’inizio” aggiungendo “A te gli uomini di una certa età non t’interessano, ti sei fermata a Nicola! Ti piacciono gli uomini aitanti!”. Anche Gianni Sperti ha avvalorato la tesi della collega ma la dama non ha voluto sentir ragioni, spiegando che tra di loro non ci sia proprio affinità caratteriale.

Una volta conclusa la parentesi Roberto per Gemma è sceso un bellissimo cavaliere, che ha riacceso il sorriso della dama ma che purtroppo non è stato altro che un’ironica presa in giro.

Tina e lo scherzo a Gemma

Fabrizio, presunto corteggiatore della dama torinese, è sceso dalle scalinate e si è accomodato a centro studio. Presentandosi ha dichiarato di aver 41 anni e ha da subito insospettito la 71enne, chiedendosi perplessa se fosse uno scherzo. Come di consueto l’uomo ha continuato a parlare di sé e del perchè fosse interessato a lei fino a che non è intervenuta Maria De Filippi: “Tina puoi dire quello che devi dire a Gemma?”.

Infatti tutto faceva parte di uno scherzo architettato dall’opinionista per arrivare alle sue conclusioni ed ha così esclamato: “Allora, Maria sì è uno scherzo…” continuando “E’ uno scherzo per far capire al pubblico quanto sei infima”. Fabrizio era perciò un attore ingaggiato dalla Cipollari per vedere la diversa reazione della dama, mettendo a paragone con tutti gli altri uomini ‘più grandi’ frequentati fino a quel momento.

Ovviamente la discussione è andata avanti per quasi tutti tutta la puntata e sia Gianni che Tinì hanno dato ragione alla tesi dell’opinionista.

