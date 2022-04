uomini-e-donne,-una-dama-al-centro-della-polemica-per-il-cognome,-il-web-la-attacca

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne è andata in onda nella giornata di ieri, venerdì 29 aprile 2022. E come ogni appuntamento non sono mancate le discussioni. Nello specifico a finire al centro della polemica è stata la dama Catia Franchi, e a far discutere è stato proprio il suo cognome. Ma, come mai? Facciamo un po’di chiarezza.

La dama Catia Franchi al centro della polemica

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda nel pomeriggio di ieri la nuova dama Catia Franchi è finita al centro della polemica per alcune sue dichiarazioni. E il suo cognome non l’ha aiutata ad uscire da tale discussione. Tutto ha avuto inizio proprio quando la conduttrice ha fatto accomodare al centro dello studio Catia e il cavaliere Biagio di Maro per tornare a parlare di quanto già discusso il giorno precedente e nello specifico si è parlato della loro uscita. Catia Franchi nel raccontare quanto successo durante l’uscita ha rivolto delle accuse al cavaliere del programma. Nello specifico alla dama non sembrerebbe essere piaciuto di essere stata portata dall’uomo non in un ristorante ma presso una pizzeria d’asporto. E’ stato proprio a questo punto che il cavaliere ha fatto notare a tutti il cognome della dama con la quale era uscito in precedenza. Il cognome di Catia è infatti ‘Franchi’. Un cognome non del tutto anonimo ed infatti Catia è proprio la sorella della famosissima stilista Elisabetta Franchi.

Armando Incarnato contro Catia Franchi

Se da una parte sono stati molti coloro che hanno difeso Catia Franchi e rivoto delle accuse al cavaliere Biagio di Maro ecco che allo stesso tempo molti altri non hanno perso l’occasione per accusare la donna. A tal proposito ecco che tra coloro che hanno rivolto delle accuse alla sorella della stilista vi troviamo Armando Incarnato il cui pensiero è stato condiviso da molte persone. Ma, qual è stato il pensiero espresso dal famoso e discusso cavaliere? Secondo Armando Incarnato Catia Franchi sarebbe una persona “poco umile”. E ha poi precisato che sempre secondo il suo pensiero il cavaliere è stato giudicato dalla dama “per una situazione economica“.Durante il duro scontro Biagio si è rivolto alla dama affermando “La poveraccia sei tu” mentre invece la donna ha risposto “Sei un gran pagliaccio“.

Il pensiero di Gianni Sperti

Tra coloro che sono intervenuti sulla discussione vi troviamo anche l’opinionista Gianni Sperti che ha preso le parti del cavaliere e rivolgendosi alla dama ha affermato “Non discuto, ma se ti piace vivere così, vivici con i soldi tuoi, non chiederli agli altri. Non puoi venire a ued a cercare il petroliere!”. Parole alle quali la donna ha risposto “Non c’entra niente chi è Elisabetta, io sono Catia. Lei fa un lavoro, io faccio un altro. Lavoro tante altre ore al giorno, mi alleno, faccio le maratone. Non vado nei ristoranti chic, non mi interessa”.