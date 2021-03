uomini-e-donne,-un’ex-dama-al-vetriolo-contro-armando-incarnato-e-nicola-vivarelli:-“due-pagliacci!”

Veronica De Nigris ex dama di Uomini e Donne, ha di recente rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo su Armando Incarnato e Sirius, alias Nicola Vivarelli.

La De Nigris, intervistata da Fralof, ha raccontato quello che è stato il suo percorso al dating-show di Canale 5. La dama ha preso parte al parterre femminile di Uomini e Donne, iscritta da una sua cara amica durante un periodo buio, e ha attirato l’attenzione di svariati cavalieri. In particolare, quella di Armando Incarnato, che non ricorda affatto con piacere:

Volevo vedere se era davvero il personaggio che vedevo fare in tv o se era una persona diversa. Si è rivelato il pagliaccio che è. Io credo che sia la vergogna di tutti gli uomini. Lo sa. Gliel’ho detto tante volte, è quello che penso. Sta li per farsi un po’ di notorietà perché diversamente nella sua città non avrebbe l’attenzione di tante donne e sta lì per fare un po’ lo showman. Gli abbiamo dato anche già troppa importanza. Io ho chiuso la conoscenza in studio.

Ha poi aggiunto, sottolineando il lato possessivo del cavaliere che proprio non gli è andato giù:

Armando dopo due ore di uscita credeva già che io fossi la sua fidanzata. Non potevo rispondere in ritardo. Se mi collegavo su whats’app dovevo rispondere prima di tutto a lui. Insomma quelli che mi hanno seguito hanno visto quella forma di possessione nei miei confronti come se fossi la moglie di quaranta anni. Cose assurde che per me non esistono nemmeno dopo dieci anni di fidanzamento. Noi non siamo proprietà di nessuno. Noi decidiamo solo con chi condividere delle cose per il piacere di farle. Stare insieme, fidanzarsi, sposarsi non è possessione.

Dopo l’esperienza negativa con Icarnato, la De Nigris si è approcciata ad una nuova conoscenza, quella con Nicola Vivarelli. Nicola lo avevamo conosciuto per il suo corteggiamento a Gemma Galgani, di 44 anni più grande di lui. Anche per l’ufficiale della marina, la dama non ha speso buone parole:

Dopo sono stata un po’ da sola, da dieci corteggiatori siamo passati a zero. Finito il programma a giugno ho instaurato bei rapporti di amicizia. Ho fatto la mia estate sempre da single e ad agosto mi ha richiamato la redazione per tornare nuovamente in studio. Sono tornata più carica che mai perché volevo innamorarmi, ma continuavo a fare il cupido della situazione purtroppo. Poi ho conosciuto Nicola. All’inizio diciamo che era la curiosità di capire quanto questo fenomeno da baraccone fosse baraccone. Ad oggi non lo sento assolutamente. Mando un bacio alla Bahamas, dovrebbe essere lì. Lui aveva chiesto dopo Gemma, il mio numero di telefono. Io ero titubante poiché a 27 anni se entri per corteggiare una donna di 71 o hai qualche neurone che non ti funziona o vuoi fare anche tu lo showman.

Veronica, ha poi deciso di raccontare il motivo per cui abbia scelto di buttarsi in questa conoscenza, nonostante la titubanza iniziale. E a proposito di coloro che hanno dedotto l’omosessualità di Vivarelli, ha aggiunto:

Consigliata dalla redazione, ho avuto una chiacchierata con lui per capire almeno che tipo fosse. Cosa che poi ho fatto. Abbiamo iniziato a sentirci al telefono, a vederci in puntata, sembrava una persona intelligente. Ci siamo visti a Roma dopo due tre settimane e c’era una curiosità da parte di entrambi. eravamo abbastanza seguiti, ci siamo baciati. Il bacio è vero, il bacio c’è stato. Lo ha dato per prima lui dopo 7 ore e mezzo che si parlava, ha preso iniziativa. Poi dopo c’erano delle cose che non mi quadravano, era una persona molto coerente. Al programma era in un modo, fuori in un altro. la non coerenza non mi piace. E’ una persona falsa. Una persona se la senti e hai modo di conoscerla al di fuori capisci che dentro al programma è in un modo e fuori è in un altro.

E ancora:

L’ultima puntata è successo che sui social Nicola veniva accusato spesso di essere gay. Ti ripeto, a 27 anni se vai a corteggiare una persona di 71 o hai qualche problemino… Ha avuto donne più grandi di lui 10 anni, 15, non 44. Vai ad un programma, sei anche sotto il giudizio di tante persone. Credo che lui, all’ultima puntata, visto queste cose che dicevano, perché poi doveva partire per lavoro, visto anche che alla gente piaceva la coppia, per prendersi un po’ di visibilità e non dare da pensare che fosse gay ha fatto questa uscita in smoking dicendo che eravamo stati insieme. Lui poi ha detto che eravamo stati insieme forse per prendersi un po’ di credibilità.

All’ex dama del parterre femminile, non è andata affatto giù la strategia del cavaliere, che ad oggi ancora non è riuscita del tutto a spiegarsi:

Perché dire una roba del genere quando non è così? Non c’è stato. Non avrei problemi a dirlo. Però se non succede non è che lo dici tanto per. E’ una cosa che non si dice. In tv non si dice. Non si dice per fare lo showman. ho rilasciato interviste dove ho detto che mio papà è un grande papà ma è anche molto geloso della figlia. Non c’è la necessità di dire in tv certe cose, che sia il Grande Fratello o Maria de Filippi. Mi ha dato fastidio la bugia. Quando lui ha detto questa baggianata ho riso, in tanti mi hanno detto: Perché non gli hai dat6o un ceffone? Ognuno reagisce a modo suo, gli sono scoppiata a ridere in faccia. lo smoking, la passerella e sotto stimolo di Armando dici: “si io e lei abbiamo fatto l’amore”. Ma dove? Quando? Ti piacerebbe.

Subito dopo, la De Nigris ha raccontato di aver avuto un confronto al telefono con lui, privatamente dunque, e di aver chiuso per sempre i contatti:

La sera l’ho chiamato e l’ho insultato a gran voce, in privato non in tv perché sono una signora e da lì non c’è mai stato nessun messaggio, chiamata, conversazione di nessun tipo. Nicola è una persona che vuole sfondare in tv. Già che si propone al Trono Over e non a quello Classico… Non puoi relazionarti con una persona di 71 anni e poi con me. Ci siamo relazionati per un mese e mezzo. Al massimo mi telefonava la sera.

Nonostante le esperienze negative passate però, la dama ad oggi ha ammesso di aver finalmente trovato l’amore:

Quando meno te l’aspetti, le cose arrivano: ho trovato una persona meravigliosa. E’ qui con me, è romano, è bello, sportivo, alto 1 metro e 98. Mi ha conquistato con la semplicità. E’ una persona estremamente semplice.

E voi che ne pensate delle sue parole?

