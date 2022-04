uomini-e-donne,-ursula-bennardo-una-furia-sui-social:-“una-persona-…”

Chi da tempo segue Uomini e Donne saprà sicuramente a chi si fa riferimento quando si parla di Ursula Bennardo. Questo è infatti il nome di una delle più note dame del trono over che proprio all’interno della celebre trasmissione di Canale 5 ha conosciuto Sossio Aruta al quale è sentimentalmente legata da qualche anno e dalla cui unione è nata una bambina di nome Bianca. Ed ecco che la celebre influencer nelle scorse ore ha risposto alle domande di alcuni followers sui social scagliandosi contro chi è solito rivolgerle delle critiche con l’unico obiettivo di offenderla.

Ursula Bennardo risponde alle domande dei followers su Instagram

Molti sono i personaggi noti al pubblico che su Instagram, per mantenere un diretto rapporto con i propri followers, decidono di rispondere a delle domande o semplicemente a delle curiosità. E’ questo il caso dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne Ursula Bennardo che proprio su Instagram ha risposto a diverse domande. Nello specifico a proposito delle critiche ricevute e a proposito del fatto che tali critiche vadano accettate oppure no ecco che Ursula ha colto l’occasione per scagliarsi contro chi è solito rivolgerle degli attacchi, in modo particolare per il suo aspetto fisico. La compagna di Sossio Aruta a proposito delle critiche da accettare ha quindi affermato “Se sono comportamentali tv o social si! Ovvio si ci espone sapendo di essere sotto giudizio! Fisici no, è cattiveria e bullismo! E’ schifoso chi lo fa con chiunque”.

Ursula contro chi sui social non perde occasione per rivolgerle delle critiche “Non siamo pupazzi”

La donna ha poi continuato il suo intervento parlando di chi, sui social, non perde occasione di rivolgerle delle critiche per il suo aspetto. “Esistono i belli, i brutti, gli alti, i bassi, i grassi ed i magri. Nessuno si deve permettere di esprimere il suo parere. Non siamo pupazzi”, queste le parole espresse da Ursula che a proposito di coloro che trascorrono il loro tempo a giudicare e insultare ha poi affermato “Una persona sana e intelligente quando sui social vede o sente qualcosa che non gli piace va oltre. Non perde tempo a giudicare o ad offendere! Chi lo fa quindi ha problemi personali. Mi fanno pena e mi dispiace perché si avvelenano per gli altri!“.

Il commento di Ursula sul ritorno a Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri

Ursula Bennardo ha poi concluso commentando il grande ritorno a Uomini e Donne di uno dei più famosi e discussi Cavalieri. Stiamo nello specifico parlando di Riccardo Guarnieri e proprio a proposito del suo ritorno la dama ha affermato “Ha fatto benissimo. Arriverà quella giusta. Non c’è due senza tre”.