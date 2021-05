Uomini E Donne, Ursula: Velato Attacco Ad Alcune Coppie Del Programma

Uomini e Donne L’ex dama del Trono Over dà aggiornamenti sull’organizzazione del suo matrimonio con Sossio Aruta, attraverso il Magazine, e lancia una frecciata a qualche personaggio della trasmissione

Pubblicato su 16 Maggio 2021

Nuova frecciatina da parte di Ursula Bennardo verso le coppie di Uomini e Donne. Non scende nel dettaglio, ma chiede di potersi concedere questa frecciata inerente alle ultime notizie su alcuni personaggi del programma in una nuova intervista sul Magazine. Ogni settimana, l’ex dama del Trono Over dà qualche aggiornamento sull’organizzazione del suo matrimonio con Sossio Aruta, attraverso la rivista dedicata alla trasmissione. Questa settimana, Ursula parla della loro relazione e dei litigi che spesso affrontano. Ed è proprio mentre parla del suo rapporto con Sossio che si lascia andare a una nuova frecciatina.

Ammette che lei e l’Aruta formano “una coppia strana”. Non sente che insieme siano l’esempio della classica famiglia del Mulino Bianco, che a detta sua neanche esisterebbe. Come hanno più volte fatto sapere, non mancano i litigi, in quanto a volte non riescono a capirsi. Litigano molto, ma finiscono sempre per fare la pace e volersi più bene di prima. Non sanno stare l’uno senza l’altro, sebbene capitino queste discussioni. A questo punto dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, Ursula lancia il suo velato attacco contro alcuni personaggi del programma.

“Sossio è l’opposto di quello che avrei voluto, eppure amo lui! Penso che in una coppia si sia razionali e non si scenda a compromessi quando non c’è amore… posso concedermi questa frecciatina alle ultime news sulle coppie di Uomini e Donne?”

Crede più in un matrimonio con questi presupposti, piuttosto che uno in cui si va d’accordo ma non c’è amore. Preferisce non fare nomi e il fatto che parli al plurale fa pensare che si riferisca, appunto, a più coppie. Qualche giorno fa, aveva attaccato Roberta Di Padua per prendere le difese di Riccardo Guarnieri. I due in studio hanno annunciato di essere vicini alla rottura e a breve andrà in onda la puntata in cui l’ex cavaliere di Taranto causa il panico. Alcune sue dichiarazioni riescono a lasciare un po’ tutti senza parole e pare che in studio i presenti gli abbiano creduto.

Nel frattempo, Ursula e Sossio sono pronti a convolare a nozze. La Bennardo anticipa che il rito sarà civile e all’aperto. La location sarà Caposperone, resort in Calabria. Ad accompagnarla all’altare ci penserà il suo figlio più grande, Michele. Ursula lascia intendere che potrebbe anche decidere di farsi accompagnare da tutti e tre i suoi figli, avuti da un precedente matrimonio. Al suo arrivo immagina come sottofondo la canzone Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti.