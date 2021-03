Uomini e Donne, Valentina Autiero incinta? Lei mostra il test: “Una emozione inaspettata”. Ma di chi è il bambino? La Dama confessa tutto

A Uomini e Donne non sta arrivando la cicogna e Valentina Autiero smentisce la notizia di una sua gravidanza. Era il 10 marzo quando la ex dama del parterre femminile del dating show ha pubblicato una storia su Instagram che ritraeva un test di gravidanza di una donna incinta alla terza settimana. Ad accompagnare lo scatto, le parole di una canzone di Raf, Un’emozione inaspettata: “Sei un’emozione inaspettata, sei un sogno indescrivibile. La sensazione più delicata, profonda e così semplice” e ancora: “Emozioni. Risveglio particolare… una notizia super”.

Parole cariche di emozione che hanno fatto ben sperare i suoi follower e i media, che presto si sono affrettati a pubblicare la notizia. Solo dopo averla letta su un quotidiano online, Valentina Autiero ha capito il malinteso e si è affrettata a smentire: “Avete capito proprio male. Non sono incinta io, anche perché essendo single sarebbe impossibile”. Impossibile proprio no, a una donna adulta è pur concesso di divertirsi al di fuori di una relazione stabile, ma evidentemente non è questo il caso della ex dama di Uomini e Donne, che è in cerca di un compagno di vita.

Durante il suo percorso nel dating show Valentina ha sempre affermato di volere un famiglia e di stare cercando qualcuno con cui costruirla. Purtroppo a Uomini e Donne non è riuscita nel suo intento e il suo momento di avere un figlio non è ancora arrivato: “Buongiorno a tutti. Ho fatto in tempo a togliere quella storia. Mi è arrivata quella notizia ieri sera tardi e quindi stamattina mi sembrava una notizia speciale per una persona che lo aspettava da tanto tempo. Non è mio. Quindi vi ringrazio per gli auguri ma non è ancora il mio momento, tranquillizzatevi perché quel test non era mio. Vi mando un bacio a dopo”.

Valentina Autiero ha abbandonato Uomini e Donne in seguito a un litigio con Tina Cipollari e Aurora. A seguirla fuori dallo studio, fu Germano, che decise di abbandonare la trasmissione per intraprendere una relazione con lei. La storia d’amore non ha preso il volo e, lontana dalle telecamere, è durata solo pochi giorni. Ricordiamo la rabbia e la frustrazione della dama il cui amore non era ricambiato: “Io sono uscita da sola anche perché lui stesso, quando mi ha seguito fuori dallo studio, mi ha detto che voleva aspettare ancora prima di frequentarmi al di là delle telecamere quindi non comprendo, alla domanda di Maria, perché poi abbia deciso di seguirmi”.

Valentina Autiero nonostante questo gli diede una chance, che però il cavaliere non ha saputo sfruttare a suo favore: “La sera dopo l’uscita del programma siamo andati a cena insieme e siamo rimasti insieme anche la notte ma io ho pianto tantissimo anche prima di addormentarmi e poi quando mi sono svegliata, anche perché lui non ha fatto altro che ribadirmi ancora che non è innamorato e che avrebbe voluto che rimanessimo a frequentarci a Uomini e Donne. Quello che mi ha deluso è che secondo me lui avrebbe dovuto, se è così che la pensa, non seguirmi e dire quello che pensava”. Facci sapere che ne pensi sul gruppo dedicato al programma di Maria de Filippi: gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

