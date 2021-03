Uomini e Donne, Valentina Autiero si trasforma, I Fan la massacrano: “Ti sei deturpata, non sembri più tu”. Cambiamento choc. Ecco com’è

Valentina Autiero è completamente diversa dopo la sua uscita da Uomini e Donne. La ex dama della parterre femminile del dating show ha pubblicato delle fotografie che la ritraggono completamente cambiata nel look e sfoggia un nuovo colore e taglio di capelli. Addio al nero corvino per una chioma più chiara che le dona molto. Il canale social utilizzato è Instagram che, si sa, ti permette di ritoccare gli scatti tramite degli appositi filtri. Il volto della donna, però, agli haters non sembra semplicemente alterato da un programma sul suo smartphone e in molti si sono chiesti se invece sia intervenuto direttamente il chirurgo plastico ad aggiustare i suoi lineamenti qua e la. Un attacco gratuito alla dama che ha categoricamente smentito, infatti si nota come lo scatto sia stata modificato dai semplici filtri che ormai usano tutti.

Valentina Autiero ha ormai lasciato da tempo Uomini e Donne, decidendo di frequentare lontano dalle telecamere Germano Avolio. La loro relazione, al di fuori del dating show, è durata un battito di ciglia e la ex dama ci è rimasta molto male. In molti desiderano il suo ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi, e l’ultima intervista sul settimanale di Uomini e Donne fa ben sperare in un suo ritorno in studio ora che è anche tornato al trono over Nicola Vivarelli. Nonostante questo, è molto presente sui social e con i suoi numerosi follower, con cui condivide molti momenti delle sue giornate. ( continua dopo la foto)

Impossibile non notare il cambio radicale di look al quale si è sottoposta. E’ risaputo che quando una donna cambia i capelli è intenzionata a cambiare vita, e Valentina Autiero, col suo nuovo taglio e il suo nuovo colore, sembra sulla strada giusta. Dai capelli al viso, però, è un enorme passo in avanti che la dama non ha compito anche se si è ritrovata sotto l’attacco di tanti followers che non hanno usato belle parole nei suoi confronti. Un atteggiamento da condannare perchè gli attacchi estetici sono considerati body shaming e molte celebrità ne sono spesso vittime.

Davanti alle critiche Valentina Autiero nega tutto, afferma che si tratta solo di filtri Instagram, e accusa le sue follower di essere semplicemente invidiose di lei. Ecco alcuni commenti da condannare: “Sia obiettiva per cortesia, si sta deturpando il volto la signora Valentina, è palese. Chi le dice ‘amo sei bellissima’ forse la incoraggia a gonfiarsi ancora di più e parla a vanvera, perché ben vengano i ritocchini ed altre accortezze, ma bisognerebbe sapere anche dove fermarsi.” E ancora “Onestamente se devo invidiare qualcuno, invidierei una bellezza naturale, non una che a momenti non è neanche riconoscibile alla famiglia, e si è praticamente deturpata la faccia.”

A breve, si spera che Valentina Autiero potrebbe decidere di ritornare a Uomini e Donne. Che questi cambiamenti nel look ( taglio e colore) nascondino un imminente rientro? Insomma la Dama ha sempre movimentato il trono over e ora con l’uscita di scena di tanti “vecchi” personaggi potrebbe essere un buon supporto al programma. Intanto, la donna continua a seguire con attenzione la trasmissione di Canale 5, al punto di aver commentato l’uscita di Riccardo Guarnieri e della sua amica Roberta Di Padua, cui ha augurato il meglio.

