uomini-e-donne,-volto-noto-cede-al-ritocchino.-smascherata!

La famosa ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto replicare ad alcune insinuazioni riguardo al suo seno.

Sara Affi Fella, web influencer (Instagram)

Sara Affi Fella, nonostante la sua passione per il mondo dello spettacolo, ha anche concluso studi importanti, frequentando la prestigiosa facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza di Roma.

La sua avvenenza, comunque, le ha permesso di partecipare a svariati concorsi di bellezza e, successivamente, è anche approdata in televisione grazie a trasmissioni come Uomini e Donne e Temptation Island, insieme con l’ex Nicola Panico.

La tronista di Maria de Filippi, nel 2018, durante la sua permanenza nel programma di canale 5, però, era stata spesso vittima di critiche da parte del pubblico.

In quell’occasione, la modella aveva conosciuto il bel Luigi Mastroianni, anche se, in realtà, non fu una love story destinata a durare, anzi, per la verità nemmeno a iniziare nel vero senso della parola.

Tuttavia, a lasciare di stucco gli spettatori fu la dichiarazione di Nicola Panico che mise Sara alquanto in cattiva luce. Secondo quanto riportato da Panico, quindi, i due sarebbero stati fidanzati per tutta la durata del programma.

Cosa che, a detta sua, non sapeva neppure Maria e che sarebbe stata nascosta proprio per dare modo alla Fella di farsi notare nell’ambito televisivo, e magari, cominciare una carriera. Insomma, una situazione che non fece per niente bene alla sua immagine.

Successivamente, conclusa l’avventura al dating show più famoso d’Italia, lei decise di prendersi una pausa, stando lontano per un periodo di tempo sia dal piccolo schermo che dai social network.

Sara ha spiegato la ragione del suo intervento estetico

Tuttavia, oggi, dopo essersi messa alle spalle il brutto episodio, la Fella è tornata ed è piuttosto attiva sul suo profilo Instagram che conta un milione di followers.

Sara con il figlio Tommaso (Instagram)

Dopo aver dimenticato il collega, ha, quindi, iniziato una storia d’amore importante con il calciatore Francesco Fedato da cui, proprio di recente, ha avuto il piccolo Tommaso.

In questo momento pare proprio però che la fascinosa web influencer sia al centro di alcune polemiche che insinuerebbero di un suo evidente ritocchino.

Ma come si diceva in precedenza, Sara ha appena terminato la gravidanza, e, secondo quanto riportato dalla stessa, sembra che ci sia un motivo preciso per la sua decisione di sottoporsi alla chirurgia estetica.

Per evitare equivoci, perciò, l’ex tronista ha voluto specificare le sue ragioni, scrivendo un post su Instagram. Ai suoi fans, infatti, ha rivelato che subito dopo il parto il suo seno si era decisamente sciupato e, con quell’intervento, ha voluto soltanto rimediare allo spiacevole inestetismo.