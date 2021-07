Un uomo di 80 anni è morto ad Alfianello, in provincia di Brescia, cinque giorni dopo essere stato vaccinato con Moderna. Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, il medico curante che ha effettuato la vaccinazione a domicilio ha chiesto e ottenuto di far eseguire l’autopsia per capire se esistono eventuali collegamenti tra l’inoculazione del…

L’articolo Uomo di 80 anni muore in provincia di Brescia, cinque giorni dopo essere stato vaccinato con Moderna. Ora l’autopsia proviene da Grandeinganno.it.