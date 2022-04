Le uova sono un alimento ad alto potere nutrizionale e calorico, ed hanno un elevato contenuto di grassi. Le uova in cucina si prestano a innumerevoli preparazioni sia dolci che salate.

Un alimento che troviamo in qualsiasi periodo dell’anno, l’importate è usare sempre le uova fresche per le nostre preparazioni. Tra le tante preparazioni salate, oggi andremo a preparare le uova alla pizzaiola.

Le uova alla pizzaiola sono un secondo piatto veloce e saporito, un diversivo alla solita cena a base di carne o pesce. Potete prepararle in maniera semplice, cuocendo le uova in poca salsa condita con aglio, olio e origano, oppure arricchire il piatto con provola e prosciutto cotto, come la versione che andremo a preparare insieme.

Ingredienti:

2 uova

4 fette di provola

4 fette di prosciutto cotto

Passato di pomodoro

Sale

Olio evo

1 spicchio d’aglio

Origano

basilico

Procedimento:

Per preparare le uova alla pizzaiola, mettete un filo d’olio in un tegamino, unite lo spicchio d’aglio e il passato di pomodoro.

Cuocere per un paio di minuti, eliminare l’aglio, regolare di sale, unire qualche fogliolina di basilico e profumare con un pizzico d’origano. Unite le due fette di provola e cuocete per due minuti a fiamma bassa con il tegamino coperto.

Unite le fette di prosciutto cotto ed infine l’uovo, (ovviamente potete aumentare la quantità di uova a testa), coprite nuovamente il tegamino e cuocete per cinque minuti a fiamma bassa.

A cotture ultimata, con molta attenzione trasferite nel piatto da portata, completate con un pizzico di sale e del pepe macinato al momento.

L’articolo Uova alla pizzaiola, ricetta “povera” di Nonna Maria. Gustosissimo e con pochi ingredienti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.