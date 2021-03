La ricetta delle uova in purgatorio, la ricetta di Roberto Di Pinto da E’ sempre mezzogiorno. Puntata golosa oggi 25 marzo 2021 con Antonella Clerici e i suoi chef e maestri in cucina ma anche ricette semplici, come sempre. La ricetta delle uova in purgatorio è da copiare, è un piatto povero ma che Di Pinto rende davvero ricco e non solo gustoso. Con una base di fette di pane bruschettate, ovviamente la salsa di pomodoro ma anche pesto di basilico e in più fonduta di parmigiano reggiano. Ecco la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno con le uova, la ricetta per una cena veloce ma deliziosa. Di Pinto ha proposto le uova cotte in acqua e aceto senza guscio servite in modo particolare. Non perdete questa e le altre ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del pane alle erbe di Fulvio Marino, la calamarata di Daniele Persegani, la ricetta della torta salata di Francesca Marsetti e la ricetta dolce di Zia Cri, lo zuccotto dei golosi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE UOVA IN PURGATORIO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo scaldare l’acqua in pentola con l’aceto. Le uova non devono essere fredde. Con il cucchiaio girando velocemente creiamo un vortice e subito apriamo sulla pentola l’uovo che facciamo cadere nel vortice. Facciamo cuocere per circa 3 o 4 minuti al massimo. Il tuorlo deve restare liquido.

Tagliamo il pane a fette e tostiamo in padella.

Facciamo la salsa: nel tegame versiamo un po’ di olio e l’aglio, facciamo andare e aggiungiamo il pomodoro e il sale, facciamo cuocere.

Nel pentolino versiamo panna e parmigiano grattugiato, facciamo andare mescolando con la frusta, il formaggio i deve ben sciogliere.

Scoliamo con delicatezza le uova e adagiamo sulle fette di pane tostate. Completiamo con il pomodoro caldo e con la fonduta di formaggio e pesto di basilico.