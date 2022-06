Uova ripiene di salmone, meglio di una semplice insalata: leggere ed estive. Uniche grazie ad un cucchiaino di…

Ingredienti delle Uova ripiene di salmone

1 Confezione di Salmone Mowi Signature

4 uova

1 cucchiaio di maionese

un cucchiaino di paprika di affumicata

1 cetriolo

aneto

sale

pepe

Preparazione

Lessate le uova in acqua bollente salata per circa 8 minuti e, una volta pronte, immergetele in acqua fredda per fermare il processo di cottura. Sgusciatele, tagliatele a metà per il lungo ed eliminate i tuorli.

Amalgamate i tuorli con la maionese e la paprika affumicata. Aggiustate infine di sale e pepe e mescolate per ottenere un ripieno liscio e omogeneo. Riempite la metà delle uova con la crema di maionese e paprika, aggiungete una fetta di cetriolo arrotolata a fisarmonica, un rametto di aneto e una fetta di salmone affumicato MOWI SIGNATURE. Richiudete con l’altra metà dell’uovo e bloccate con uno stuzzicadenti.

Continuiamo dunque il nostro pranzo con una ricetta a base di MOWI GOURMET INFUSIONS: i gustosi tranci di salmone fresco marinati lavorati dalla selezione dei migliori filetti e con una marinatura d’eccezione grazie a una speciale miscela di erbe, sapori e spezie. Si distinguono per un sapore eccezionale e per la facilità di preparazione: pronti al microonde in soli 4 minuti! Ecco una ricetta fresca dal sapore e dai colori primaverili ideale per una ventata di novità marina!

