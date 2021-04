Le uova sode a forma di pulcino più che una ricetta, sono un modo un po’ diverso per presentare le uova ai bimbi e rendere più divertenti le loro insalate. Sono veloci e semplicissime da realizzare, bastano solo tre ingredienti, e rallegrano il piatto. Vanno bene anche per festeggiare la primavera, o come antipasto divertente per il pranzo di Pasqua.

Il trucco di questo piatto è quello di cuocere le uova a puntino. Per farlo, le uova vanno usate a temperatura ambiente e inserite con molta delicatezza, magari aiutandosi con un cucchiaio, nella pentola dove bolle l’acqua. Aggiungete all’acqua un paio di cucchiai di aceto, dovrebbe aiutare a non far rompere il guscio.

Per sgusciarle alla perfezione bisogna farle raffreddare completamente, meglio se in una ciotola d’acqua fredda.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 10 minuti



Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

4 Uova biologiche

2 Carote

Insalata di stagione a piacere (valerianella, lattughino, spinacino)

alcuni Semi Di Lino

2 cucchiaini Aceto

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. succo Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta delle uova sode a forma di pulcino, per prima cosa preparate le uova sode. Versate le uova delicatamente in un pentolino d’acqua bollente leggermente salata con all’interno 2 cucchiaini di aceto e fatele cuocere per circa 8 minuti (se utilizzate uova grandi potete arrivare sino a 10).



Una volta cotte le uova, fatele raffreddare in acqua fredda.



Quando risultano completamente raffreddate, sgusciatele e tagliatele a metà, ma non nel senso della lunghezza come si fa di solito, nel senso opposto, in modo che risultino rotonde. Per poterle far stare dritte tagliate un pezzettino piccolissimo dell’ albume della metà d’uovo superiore.



A questo punto preparate l’insalata: lavate e asciugate la valerianella, pulite e lavate le carote, tenetene da parte un pezzettino per poter realizzare i beccucci dei pulcini e tagliate il resto a julienne.



Disponete su di un grande piatto la valerianella, aggiungete le carote e le mezze uova.





Con un coltello ricavate 8 piccoli beccucci con le carote e disponeteli sul tuorlo delle uova, posizionate anche i semi di lino in modo da creare gli occhietti.



Condite l’insalata con olio extravergine, sale e limone a piacere.

