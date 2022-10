uova-sode-al-sugo-di-pomodoro,-la-ricetta-velocissima-salva-cena.-pronte-in-5-minuti-e-buonissime

Una ricetta veloce in 10 minuti? Ecco la ricetta delle uova sode in salsa di pomodoro, economica, semplicissima e gustosa! Esistono tantissime ricette con le uova sode, da quelle ripiene con tonno e maionese o utilizzate nelle insalate con tonno fagioli con cipolla, ma in questa ricetta sono annegate in un sughetto saporito, perfetto per fare la scarpetta con il pane!

Ideale per quando non si ha tempo o voglia di stare in cucina a preparare piatti elaborati; una ricetta salvacena da preparare all’ultimo momento, utilizzando anche uova sode preparate in anticipo: un veloce sugo al pomodoro ed in un’attimo il piatto è in tavola! Leggi anche: L’uovo sodo perfetto: ecco il modo giusto per non sbagliare mai e avere sempre la consistenza giusta

Uova sode in salsa di pomodoro

Ingredienti

4 uova

400 g di polpa di pomodoro

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

mezza cipolla

sale e pepe

una foglia di basilico

origano

peperoncino in polvere (facoltativo)

Procedimento

Lavate le uova e fatele sode: in un pentolino mettete a bollire l’acqua (non salata); quando raggiunge il bollore abbassate la fiamma e posate delicatamente, con un cucchiaio, le uova fredde di frigorifero facendo attenzione che non si formino le crepe; contate 12 minuti per il tuorlo ben sodo. Togliete le uova dall’acqua e raffreddatele subito tenendole sotto un getto di acqua fredda.

Nel frattempo preparate il sugo al pomodoro. In una padella mettete l’olio e fate imbiondire la cipolla tagliata a fettine; aggiungete la polpa di pomodoro e fate cuocere a fiamma dolce per 5 minuti insieme al basilico fresco; salate ed aggiungete un po’ di pepe o di peperoncino (facoltativo).

Tagliate a metà, in senso verticale, le uova sode, ed adagiatele nel sugo di pomodoro; fatele scaldare pochi minuti, quindi impiattatele capovolte, con il loro sughetto ed una spolverata di origano.

