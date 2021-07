Le uova sode gratinate sono un secondo piatto gustoso, facile e veloce da realizzare e amatissime in famiglia. Sono anche un’ottima idea riciclo per eventuali uova sode avanzate (ad esempio dopo il periodo di Pasqua, per dire) ed un piatto davvero economico. Potete aromatizzare la panatura con erbe aromatiche a piacere (timo, maggiorana, erba cipollina, paprica…) o lasciarla così com’è, semplice semplice 🙂

Ne avevo già preparata una versione con il pomodoro, ma ammetto che così le uova risultano ancora più gustose.



Procedimento per preparare le uova sode gratinate

Innanzitutto mettete le uova pulite in una pentola, copritele con abbondante acqua fredda e cuocete per circa 10 minuti a fiamma alta, quindi scolatele, sgusciatele, lasciatele raffreddare e tagliatele a fette.

Disponete le vostre fettine in una pirofila leggermente unta di oli, copritele con il mix di parmigiano e grana, conditele con sale e olio e cuocete per 5-10 minuti a 220°C, in forno già caldo, ventilato con grill.

Tutto qua: le vostre uova sode gratinate sono già pronte.



