uovo-di-pasqua-volante,-la-ricetta

Davvero originale l’uovo di Pasqua volante suggerite con le ricette Detto Fatto di oggi 30 marzo 2021. La ricetta Detto Fatto per Pasqua è un uovo che possiamo fare anche a casa, un uovo di cioccolato che non solo è da mangiare ma è una bellissima decorazione da tenere in casa o anche da disporre sul tavolo per il pranzo di Pasqua o Pasquetta. Bisogna però avere un po’ di manualità e anche un po’ di pazienza per temperare il cioccolato, altrimenti potremmo anche comprare l’uovo di cioccolato e decorarlo come indica la ricetta Detto Fatto. Un’idea carina tra le dolci ricette di Pasqua. Non perdete questa e le tante altre ricette che in questa settimana propongono dolci, primi piatti, secondi e torte salata per la Pasqua.

RICETTE DETTO FATTO – L’UOVO DI PASQUA VOLANTE

Ingredienti: per l’uovo 800 g di cioccolato fondente

Per la decorazione: 500 g di cioccolato fondente, 150 ml di glucosio, colorante spray per cioccolato bianco, bronzo e rosso, 1 metro e mezzo di fil di ferro

Preparazione: fondiamo il cioccolato a circa 40° C, lo possiamo fare a bagnomaria o nel microonde. Versiamo 2/3 del cioccolato sul marmo oppure sulla pellicola per alimenti. Spatoliamo e portiamo la temperatura a 27° C. Versiamo il cioccolato in quello ancora caldo, la temperatura dovrebbe essere di 31° C. Versiamo il cioccolato temperato nello stampo. Dividiamo ovviamente il cioccolato nelle due metà dell’uovo, creiamo i gusci e lasciamo 2 ore a temperatura ambiente, poi 1 ora in frigo.

Montersino spiega in modo perfetto come si fa in casa l’uovo di Pasqua

Foriamo l’uovo e inseriamo all’interno il filo di ferro.

Frulliamo nel mixer il cioccolato fondente, diventa un composto morbido e lavorabile, lo applichiamo sul filo di ferro. Coloriamo con lo spray al cioccolato bianco. Con il cioccolato plastico possiamo creare anche il fiocchetto dorato. Possiamo creare anche una base, magari una torta vera che decoriamo con lo spray dorato.