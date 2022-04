uovo-in-raviolo:-l’originale-piatto-da-chef-ottimo-per-il-pranzo-di-pasqua,-elegante-e-raffinato

Uovo in raviolo: un raviolone al tuorlo fondente con ricotta e spinaci, un primo piatto originale e raffinato, oltre che molto saporito.

Un piatto gourmet creato a metà degli anni ’70 nelle cucine del Ristorante San Domenico di Imola, diventato uno dei piatti simbolo della cucina italiana: l’Uovo in raviolo. Un successo che si mantiene negli anni grazie alla semplicità degli ingredienti, alla qualità delle materie prima ed una lavorazione a regola d’arte.

Consiste in un raviolone di pasta all’uovo, ripieno con un morbido nido di ricotta e spinaci, che racchiude un tuorlo d’uovo;

quest’ultimo non si rassoderà completamente in cottura, rimanendo “fondente”:

tagliando il raviolo con la forchetta, il tuorlo uscirà dall’impasto, regalando una cremosità irresistibile!

Un piatto ricco e sostanzioso, basterà servire solo uno o due ravioloni al tuorlo fondente per ogni porzione!

Uovo in raviolo: la ricetta da chef che tutti potete fare in casa

Ingredienti per 4 ravioli

Per la pasta

200 g di farina di grano tenero tipo 00

2 uova intere

Per il ripieno

40 g di spinaci

200 g di ricotta di pecora

100 g di Parmigiano Reggiano 24 mesi

un tuorlo per l’impasto

olio extravergine di oliva

sale, pepe e noce moscata

4 tuorli

Per il condimento

200 g burro di malga

100 g Parmigiano Reggiano 24 mesi

50 g tartufo bianco o salvia q.b.

Procedimento

Impastate la farina con 2 uova e un pizzico di sale fino a ottenere un impasto omogeneo, coprite e fate riposare mezz’ora.

Nel frattempo, lavate e pulite gli spinaci privandoli dei gambi, saltateli in padella con un filo di olio e un pizzico di sale;

fateli raffreddare e, una volta freddi, frullateli con 50 grammi di ricotta;

unite il parmigiano, un tuorlo, noce moscata, sale e pepe amalgamando senza frullare.

Tirate l’impasto in una sfoglia molto sottile e ricavate 8 dischetti di 12 centimetri di diametro;

con una sac-à-poche con bocchetta liscia da 8 mm, formate sulla metà dei dischi un “pozzetto” alto 3-4 centimetri, oppure formate un nido con un cucchiaino, disponendo al centro di ognuno un tuorlo d’uovo e un pizzico di sale.

Richiudete delicatamente i ravioli sovrapponendo i dischetti rimasti vuoti, inumidendo i bordi con l’albume avanzato, in modo che si saldino bene fra loro.

Lessate i ravioli, uno alla volta, in acqua bollente salata per 2 minuti, prelevateli con un mestolo forato facendo attenzione a non romperli, e adagiatene uno per ogni piatto.

A parte, in una padella, sciogliete e fate soffriggere il burro fino a quando raggiungerà un color nocciola;

a piacere cospargete l’Uovo in raviolo di parmigiano, affettate il tartufo bianco, e completate versando a filo il burro nocciola che scioglierà il parmigiano.

Se non amate il tartufo cospargete semplicemente con burro nocciola e salvia;

al taglio il tuorlo dovrà restare morbido e cremoso.

