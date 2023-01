UPA Carlos Lourenço deixa de ser hospital de campanha para Covid e volta a atender urgência e emergência, em Campinas

Retomada acontece na próxima quarta-feira (1°). Segundo a prefeitura, decisão foi tomada após queda nas internações de pacientes com coronavírus. UPA Carlos Lourenço, em Campinas (SP)

Carlos Bassan/Prefeitura de Campinas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Lourenço, no Jardim São Lourenço, em Campinas (SP), deixará de funcionar como hospital de campanha para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19 e voltará a receber casos de urgência e emergência.

Em novembro do ano passado, pela terceira vez durante a pandemia, a unidade havia sido adaptada para o enfrentamento ao coronavírus, em meio ao aumento de infectados.

Segundo a prefeitura, no entanto, houve uma queda no número de internados com Covid. Assim, a UPA retoma as atividades regulares, por livre demanda e pessoas levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a partir das 7h de quarta-feira (1°).

“Nesta sexta-feira, dos 23 leitos existentes no hospital de campanha, 15 estão vagos”, destacou a prefeitura ao justificar a decisão.

Com a retomada dos outros atendimentos, a partir de terça-feira (31), os leitos da unidade não receberão mais pacientes com suspeita ou confirmação de Covid.

Os que já estão internados com a doença serão transferidos para hospitais da Rede Mário Gatti, enquanto os casos suspeitos permanecerão em isolamento na UPA até o resultado dos exames.

A UPA Carlos Lourenço possui 23 leitos ao todo, sendo:

18 de observação;

2 de isolamento;

e 3 de emergência.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata