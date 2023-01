Urbanização impacta no aumento de doenças cardiovasculares em povos indígenas, aponta estudo

Segundo a pesquisa, hipertensão atinge 30% desse grupo de pessoas na Região Sul do país. Levantamento também identificou uma prevalência de obesidade 3,5 vezes maior em quem vive em territórios indígenas urbanizados na comparação com aqueles que vivem em terras com mais de 80% da Amazônia nativa. Urbanização impacta no aumento de doenças cardiovasculares em povos indígenas, diz estudo

Um estudo desenvolvido por pesquisadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade de Toronto, no Canadá, apontou que a urbanização impacta diretamente no aumento de doenças cardiovasculares em povos indígenas.

De acordo com as autoras do levantamento, entre 1997 e 2019 a taxa de mortalidade decorrente de complicações desse tipo em indivíduos residentes na Região Sudeste, a mais urbanizada do Brasil, foi 2,5 vezes maior do que a observada na Região Norte.

A pesquisa identificou uma prevalência de obesidade 3,5 vezes maior em quem vive em territórios indígenas urbanizados na comparação com aqueles que vivem em terras com mais de 80% da Amazônia nativa. Na Região Sul, segundo o estudo, a hipertensão atinge 30% desse grupo de pessoas. Por outro lado, as taxas mais baixas de obesidade – 11% – e hipertensão – 1% – foram observadas nas regiões menos urbanizadas, no Norte do Brasil.

O projeto, conduzido pelas professoras Caroline Kramer, Cristiane Leitão e Luciana Viana, contemplou dados de mais de 20 mil adultos de pelo menos 37 etnias indígenas. O trabalho analisou estudos compilados entre 1950 e 2022 e reuniu informações sobre mortalidade cardiovascular disponíveis na base de dados do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

O conteúdo foi publicado na revista científica The Lancet e integra uma série especial sobre racismo, xenofobia e discriminação e seus impactos na saúde de populações vulneráveis.

”Os resultados têm muito a nos ensinar sobre a complexidade da interação entre urbanização, processo de colonização, opressão cultural e abandono sofridos pelas comunidades indígenas e associação com o surgimento de doenças cardiovasculares”, explica uma das autoras da pesquisa, a médica endocrinologista Caroline Kramer.

Para além da realidade atestada pelos números, a pesquisadora destaca a necessidade de políticas de saúde pública que melhor atendam a necessidade das comunidades que vivem em grandes cidades ou áreas urbanizadas. “É importante que líderes indígenas façam parte da tomada de decisões, pois somente eles têm a capacidade de direcionar essas políticas de acordo com as suas tradições”, avalia Caroline.

A professora defende que a saúde das populações indígenas seja universalmente abordada no currículo do ensino médico no Brasil. Ela acrescenta que os hábitos alimentares e práticas – alimentos não processados, baixa ingestão de sal, atividade física regular – desses povos deveriam servir de exemplo para toda a sociedade, especialmente o entendimento de que a saúde depende da interação do indivíduo com o ambiente.

“Nossos dados ressaltam que precisamos garantir a preservação do meio ambiente para que as comunidades que vivem nessas regiões consigam sobreviver da sua maneira tradicional”, pontua Caroline.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

População indígena em números

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, o Rio Grande do Sul tem 32.989 indígenas. Desse total, cerca de 23.000 são aldeados, divididos entre as etnias Guarani, Kaingang e Charrua.

Os povos indígenas estão presentes em 65 municípios gaúchos. Segundo o governo do estado, a maior concentração populacional se dá no norte.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirma que atua na qualificação e promoção de melhorias da população indígena. Desde 2003, o governo realiza repasses financeiros aos municípios para atenção à saúde desses povos.

IBGE coleta dados para recensear comunidades e povos indígenas

Acervo IBGE

Unidade de Saúde Indígena

Porto Alegre é um dos municípios brasileiros que conta com uma unidade de saúde específica e equipe própria para atender a comunidade indígena. O espaço está localizado onde fica a aldeia Fàg Nhin, na Estrada João de Oliveira Remião, no Bairro Lomba do Pinheiro. A unidade passou por uma ampliação em abril de 2022.

A sede conta com consultórios odontológico e médico, salas de acolhimento e de enfermagem e recepção. A equipe é multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem, dentistas, auxiliar de saúde bucal e agentes indígenas de saúde e de saneamento (em parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde.

Porto Alegre é um dos municípios brasileiros que conta com uma unidade de saúde indígena

Cristine Rochol/PMPA

