Urbino, monsignor Salvucci si è insediato come nuovo arcivescovo

Urbino, 5 marzo 2023 – “Ci sto”. Monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro, è da oggi alla guida anche dell’Arcidiocesi di Urbino – Urbania – Sant’Angelo in Vado e con queste parole ha inaugurato il proprio ministero pastorale, accettando l’invito a collaborare, per il bene della comunità, lanciato dal sindaco di Urbino a nome dei Comuni del territorio.

L’unione “in persona episcopi” delle due arcidiocesi si è concretizzata oggi, alle 17.20, tramite il passaggio di consegne tra monsignor Giovanni Tani e Salvucci nel duomo di Urbino, quasi gremito. La cerimonia, partita con l’ingresso dell’arcivescovo da Porta Valbona, proseguita con una processione fino a Palazzo ducale, dove c’è stato il benvenuto ufficiale da parte delle autorità, e conclusa nella cattedrale con la celebrazione di una messa, pone fine a mesi di incertezza, fatti anche di battaglie, condotte da rappresentanti della politica, della comunità civile e di quella cattolica, affinché fosse nominato un pastore indipendente per l’Arcidiocesi.

“Cominciamo un cammino che spaventa tutti, me per primo, ma il Signore ci indica la via da seguire – ha affermato monsignor Salvucci -. Ci arriva un invito a guardare avanti: quello che ci è chiesto è fidarci, anche di fronte a un’avventura sconosciuta”.



Ufficio Stampa