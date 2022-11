URGENTE!! Cercasi veterinari per sterilizzare i gatti randagi SILVI MARINA

SILVI. A Silvi c’è un elevato numero di gatti randagi e il Comune corre ai ripari. Ha infatti emanato un avviso pubblico diretto a reclutare medici e veterinari per espletare il servizio di.

. A Silvi c’è un elevato numero di gatti randagi e il Comune corre ai ripari. Ha infatti emanato un avviso pubblico diretto a reclutare medici e veterinari per espletare il servizio di sterilizzazione e microcippatura di alcune colonie feline. Ogni professionista, sulla base delle indicazioni provenienti dall’ente comunale potrà svolgere il compito assegnato presso la propria struttura sanitaria, con autonomia di organizzazione e programmazione. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente nel periodo riservato alla campagna di sterilizzazione in favore dei gatti delle colonie ufficialmente riconosciute nel territorio comunale. Le istanze di partecipazione all’avviso dovranno essere inoltrate a ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it entro e non oltre il 23 novembre. Ogni intervento effettuato dai veterinari sarà a tariffa convenzionata: 55 euro per i gatti di sesso maschile e 120 per quelli di sesso femminile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 085/9357239. ( d.f.)

Mata