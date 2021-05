Sossio Aruta e Ursula Di Bernardo si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. La loro storia intensa e passionale sta per essere suggellata da un matrimonio. La coppia infatti sta per convolare a nozze, ma l’ex dama non nasconde che hanno delle difficoltà, come del resto qualsiasi coppia.

Uomini e Donne, Ursula e Sossio presto sposi anche se…

Ursula Di Bernardo e Sossio Aruta si sono innamorati nello studio di Uomini e Donne e non sono più lasciati. La loro storia ha fatto sognare milioni di persone che hanno sperato nel lieto fine. Ed è proprio così che è andata, Sossio e Ursula stanno per coronare il loro sogno d’amore, il giorno del fatidico si, è alle porte. Ursula è sempre stata una donna sincera, schietta e molto diretta e continua ad esserlo. In una recente intervista per Più Donna, Fralof ha chiesto ad Ursula come procedesse la sua storia d’amore con Sossio e l’ex dama del Trono Over si è raccontata senza remore. Quando le è stato chiesto se Sossio fosse riuscito a comprenderla fino in fondo, Ursula con molta sincerità ha risposto di no. “No, purtroppo no, abbiamo grossi problemi di incomprensioni. Abbiamo caratteri troppo diversi e mentre io cerco di andargli incontro e di capirlo, Sossio non riesce ad andare oltre. Dopo tre anni posso dire che ancora non mi conosce bene”. Il loro amore però è fortissimo e supera anche le incomprensioni, tanto che prossimamente convoleranno a nozze.

Ursula Di Bernardo, al suo matrimonio con Sossio anche Maria De Filippi

Ursula Di Bernardo e Sossio Aruta hanno deciso di sposarsi. Il loro amore è nato nello studio di Uomini e Donne, dove hanno stretto anche delle amicizie molto intense. Ecco perchè hanno intenzione di invitare al loro matrimonio alcune persone conosciute proprio in trasmissione.

“Dopo tre anni posso dire che ancora non mi conosce bene. Ma ci sposiamo e inviteremo anche Maria, anche se probabilmente non potrà venire per tutti gli impegni che ha. Sicuramente inviteremo anche Lucia, il suo braccio adesso. Tra i concorrenti inviteremo Riccardo. Non mi aspettavo che uscisse con Roberta ma sono molto felice, mi piacciono moltissimo e stanno ancora insieme, le voci che son girate sono false. Non ho ancora scelto l’abito per il matrimonio ma ho in mente già tutto”.