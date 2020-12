usa,-confermata-la-vittoria-di-biden:-“la-democrazia-ha-prevalso,-trump-accetti-sconfitta”

“La democrazia ha prevalso, suggerisco rispettosamente a Trump di accettare la sconfitta”. Sono le parole di Joe Biden, nel suo discorso a Wilmington (Delaware), dopo la conferma del Collegio elettorale come nuovo presidente degli Stati Uniti.

Il Collegio elettorale ha confermato la vittoria di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti, con una solida maggioranza di 306 voti e confermando la sua vittoria nelle elezioni del mese scorso.

Il voto Stato per Stato ha assunto un’importanza maggiore quest’anno a causa del rifiuto del presidente Donald Trump di ammettere di aver perso. I risultati saranno inviati a Washington e conteggiati in una sessione congiunta del 6 gennaio del Congresso su cui presiederà il vicepresidente Mike Pence.

Nonostante tutte le accuse di brogli non provate da Trump, c’è stata poca suspense e nessun cambiamento poiché tutti i voti elettorali assegnati a Biden e al presidente nel voto popolare del mese scorso sono andati ufficialmente a ciascun uomo. Biden ha battuto facilmente Trump, che aveva 232 voti elettorali. Il democratico aveva superato il repubblicano in carica di oltre 7 milioni nel voto popolare a livello nazionale.

I 55 voti elettorali della California hanno portato Biden alla Casa Bianca. Il Vermont, con 3 voti, è stato il primo Stato a fare rapporto. Le Hawaii, con 4 voti, l’ultimo.

What beats deep in the hearts of the American people is this: Democracy. pic.twitter.com/jVM7Zc3qWP — Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020

“In questa battaglia per l’anima dell’America, la democrazia ha prevalso, ha detto Biden -. L’integrità delle nostre elezioni rimane intatta. Ora è il momento di voltare pagina, unire e guarire”. Biden ha rinnovato la sua promessa elettorale di essere il presidente di tutti gli americani, che abbiano votato per lui o no, e ha detto che il Paese ha un duro lavoro da fare sul virus e sull’economia. Nessuna concessione da Trump che ha continuato a rivolgere accuse di brogli elettorali.Trump è rimasto nello Studio Ovale molto tempo dopo il tramonto a Washington, chiamando alleati e compagni repubblicani mentre seguiva il conteggio del Collegio elettorale in corso, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca e dai collaboratori della campagna.

