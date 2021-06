USA – GLIFOSATO, Bayer continuerà a vendere il diserbante tossico agli agricoltori, ma potrebbe smettere di venderlo per uso residenziale

Ora la società ha annunciato che potrebbe smettere di vendere il famigerato diserbante per uso residenziale.

Dopo che negli USA un giudice federale ha respinto una proposta di accordo da $ 2 miliardi per tutte le future cause secondo cui Roundup provoca il cancro, il produttore del diserbante ha dichiarato che valuterà se porre fine alla sua vendita negli Stati Uniti per uso residenziale.

La Bayer AG, con sede in Germania, aveva proposto di accantonare $ 2 miliardi per risolvere future cause legali da parte di persone con diagnosi di linfoma dopo essere state esposte al glifosato, il principio attivo di Roundup.

Reuters ha riferito che mercoledì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Vince Chhabria a San Francisco ha affermato che la proposta della società, che avrebbe limitato le future azioni legali contro la Bayer, era “chiaramente irragionevole”.

Attualmente nei Paesi dell’Unione europea il glifosato continua ad essere ampiamente impiegato in agricoltura e orticoltura per combattere le erbe infestanti che competono con le colture e – purtroppo – sarà ammesso fino al 15 dicembre 2022, data in cui l’erbicida verrà finalmente messo al bando.

A seguito della sentenza, Bayer ha dichiarato che “si impegnerà immediatamente con i partner per discutere del futuro dei prodotti a base di glifosato nel mercato residenziale statunitense”. La società ha affermato che continuerà a vendere Roundup agli agricoltori statunitensi.

“La rimozione del glifosato dall’uso residenziale sarebbe un passo nella giusta direzione, poiché la maggior parte dei casi in attesa di risoluzione riguarda una grave esposizione a usi non agricoli”, ha affermato il presidente dell’EWG Ken Cook. “Un altro passo chiaro per Bayer sarebbe il ritiro del pesticida dall’uso di fine stagione sulle colture alimentari, che ha dato origine alla contaminazione che EWG ha riscontrato sui prodotti a base di avena, nell’hummus e in altri alimenti”.

“Ma a meno che questo diserbante cancerogeno non venga bandito dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente o Bayer non riduca le sue perdite e smetta di produrlo, le persone continueranno a essere esposte e a rischiare gravi malattie”, ha affermato Cook. “E il disastro legale e finanziario derivante da una delle peggiori decisioni aziendali mai prese rimarrà”.